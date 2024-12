今年，牡丹广场英语角“45岁”了

“祝牡丹广场英语角45岁生日快乐”“I am delighted to be a member of the English Corner(很高兴成为英语角的一员)”……近日,在市图书馆一楼报告厅,一群中外友人欢聚一堂,共同庆祝牡丹广场英语角成立45年。

“祝牡丹广场英语角45岁生日快乐”“I am delighted to be a member of the English Corner(很高兴成为英语角的一员)”……近日,在市图书馆一楼报告厅,一群中外友人欢聚一堂,共同庆祝牡丹广场英语角成立45年。

由两位老人“带大”的牡丹广场英语角

光阴荏苒,岁月如梭。不知不觉中,为不少洛阳人所熟知的牡丹广场英语角已经“45岁”了。在市图书馆举行的“庆生宴”上,不少英语角成员多次感谢两位老人,纷纷表示英语角的出现和成长同他们密不可分。这两位老人就是李兴业和郭桂兰。

时间回溯到1979年。彼时,57岁的李兴业因工作需要重拾英语,他想到了经常有外国人出入的友谊宾馆,遂萌生了跟外国人聊天让自己重新掌握这门语言的想法。

李兴业(右前)在牡丹广场和外国人交流

李兴业是个行动派,很快就在友谊宾馆和对面的牡丹广场结识了来自世界各国的朋友,他坚持学英语的劲头也感染了不少人。20世纪80年代之后,跟随李兴业到友谊宾馆外与外国人聊天的市民越来越多,英语角的雏形开始显现,随着时间的推移不断发展壮大,直至今年。

2017年,95岁的李兴业因心肺衰竭不幸去世。兢兢业业维护英语角38年,也让他成为牡丹广场英语角的代表人物。2017年8月23日,《洛阳晚报》曾以《创办牡丹广场英语角的“老爷爷”走了》为题报道李兴业的故事。

负责人是民间兴趣组织的主心骨,为了让牡丹广场英语角继续发展下去,郭桂兰接上了李兴业的“班”。2007年,为了培养孙子维尼(英文音译)对英语的兴趣,郭桂兰打听到牡丹广场英语角活动,并带维尼积极参加,祖孙俩从此成了英语角的常客。

作为一个热心肠,郭桂兰带着维尼在英语角学习之余,还经常帮英语角宣传,慢慢地由活动参与者变成了组织者之一。春天到了,她组织英语角的朋友去野餐;元旦前夕,她组织大家同外国友人欢庆新年……无论风吹日晒,郭桂兰都坚持组织、参与英语角的活动,她的退休生活像装了马达一般飞速运转至今,英语角的成员们也亲切地称她为“维尼奶奶”。

洛阳文化从这里走向世界各地

“感谢牡丹广场英语角,这里让我在异国他乡结识了许多朋友!”英语角常客阿迪激动地说。阿迪的老家在伊朗,2017年刚到中国时他朋友不多,感到十分孤单。经介绍,他找到了牡丹广场英语角,这里热烈的氛围让他找到了社交的乐趣。从室外交流到室内沙龙,阿迪十分珍惜在洛阳与人交流的机会,基本从不缺席活动。

通过英语角,阿迪在中国的知心朋友越来越多,对洛阳的感情也越来越深。他不仅将洛阳当作“第二故乡”,还用英文为洛阳创作了许多诗词,传播洛阳文化。“新年将至,今年将是我在洛阳度过的第8个春节,伊朗的春节与中国的春节有很多类似的地方,我很喜欢在洛阳过年。”他说。

在英语角“庆生宴”现场,另一位来自南非的外国友人波普斯说,他在2018年刚刚来到英语角时,洛阳人想学英语的热情感染了他。他认为,语言不应该是世界文化交流的障碍,希望大家在共同学习的过程中,互相了解中外文化。“我目前有创业的计划,想通过一些科技创新的方式,促进洛阳与南非间的文化交流。”波普斯说。