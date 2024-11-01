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今年，牡丹广场英语角“45岁”了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 08:25

　　“祝牡丹广场英语角45岁生日快乐”“I am delighted to be a member of the English Corner(很高兴成为英语角的一员)”……近日，在市图书馆一楼报告厅，一群中外友人欢聚一堂，共同庆祝牡丹广场英语角成立45年。

　　由两位老人“带大”的牡丹广场英语角

　　光阴荏苒，岁月如梭。不知不觉中，为不少洛阳人所熟知的牡丹广场英语角已经“45岁”了。在市图书馆举行的“庆生宴”上，不少英语角成员多次感谢两位老人，纷纷表示英语角的出现和成长同他们密不可分。这两位老人就是李兴业和郭桂兰。

　　时间回溯到1979年。彼时，57岁的李兴业因工作需要重拾英语，他想到了经常有外国人出入的友谊宾馆，遂萌生了跟外国人聊天让自己重新掌握这门语言的想法。

李兴业(右前)在牡丹广场和外国人交流

　　李兴业是个行动派，很快就在友谊宾馆和对面的牡丹广场结识了来自世界各国的朋友，他坚持学英语的劲头也感染了不少人。20世纪80年代之后，跟随李兴业到友谊宾馆外与外国人聊天的市民越来越多，英语角的雏形开始显现，随着时间的推移不断发展壮大，直至今年。

　　2017年，95岁的李兴业因心肺衰竭不幸去世。兢兢业业维护英语角38年，也让他成为牡丹广场英语角的代表人物。2017年8月23日，《洛阳晚报》曾以《创办牡丹广场英语角的“老爷爷”走了》为题报道李兴业的故事。

　　负责人是民间兴趣组织的主心骨，为了让牡丹广场英语角继续发展下去，郭桂兰接上了李兴业的“班”。2007年，为了培养孙子维尼(英文音译)对英语的兴趣，郭桂兰打听到牡丹广场英语角活动，并带维尼积极参加，祖孙俩从此成了英语角的常客。

　　作为一个热心肠，郭桂兰带着维尼在英语角学习之余，还经常帮英语角宣传，慢慢地由活动参与者变成了组织者之一。春天到了，她组织英语角的朋友去野餐；元旦前夕，她组织大家同外国友人欢庆新年……无论风吹日晒，郭桂兰都坚持组织、参与英语角的活动，她的退休生活像装了马达一般飞速运转至今，英语角的成员们也亲切地称她为“维尼奶奶”。

　　洛阳文化从这里走向世界各地

　　“感谢牡丹广场英语角，这里让我在异国他乡结识了许多朋友！”英语角常客阿迪激动地说。阿迪的老家在伊朗，2017年刚到中国时他朋友不多，感到十分孤单。经介绍，他找到了牡丹广场英语角，这里热烈的氛围让他找到了社交的乐趣。从室外交流到室内沙龙，阿迪十分珍惜在洛阳与人交流的机会，基本从不缺席活动。

　　通过英语角，阿迪在中国的知心朋友越来越多，对洛阳的感情也越来越深。他不仅将洛阳当作“第二故乡”，还用英文为洛阳创作了许多诗词，传播洛阳文化。“新年将至，今年将是我在洛阳度过的第8个春节，伊朗的春节与中国的春节有很多类似的地方，我很喜欢在洛阳过年。”他说。

　　在英语角“庆生宴”现场，另一位来自南非的外国友人波普斯说，他在2018年刚刚来到英语角时，洛阳人想学英语的热情感染了他。他认为，语言不应该是世界文化交流的障碍，希望大家在共同学习的过程中，互相了解中外文化。“我目前有创业的计划，想通过一些科技创新的方式，促进洛阳与南非间的文化交流。”波普斯说。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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