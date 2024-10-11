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江凌到汝阳县调研乡村振兴工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.04 22:24

江凌在汝阳县调研乡村振兴工作时强调
把握乡村演变趋势 推进集中连片发展
奋力开创乡村全面振兴工作新局面

　　4日，市委书记江凌到汝阳县调研乡村振兴工作，强调要深刻把握乡村演变趋势，加快推进集中连片发展，奋力开创乡村全面振兴工作新局面。

　　今年以来，汝阳县深入落实市委部署要求，立足自身实际，深入分析县域人口变化趋势和自然资源、产业基础等因素，将全县划分为北部循环高效农业、中部烟薯轮作、南部食用菌及康养文旅三大连片示范区，着力以产业连片发展带动乡村全面振兴。

　　在刘店镇汝香源香菇种植基地，江凌听取该县香菇产业整体谋划情况介绍，与项目负责人探讨带动农户、产业链建设等事宜。在十八盘乡木庄村，得知该村盘活利用闲置学校空间，组建香菇农事服务中心，通过共享农技服务、共享农资配送、共享营销渠道，有效促进小农户衔接现代农业，江凌对此给予肯定。他指出，要强化科技支撑，健全服务体系，一手抓提质，一手抓扩面，引领带动更多群众种植，不断做大产业规模，真正种出好产品、提高附加值，保障群众稳定增收。

　　近年来，汝阳县依托前坪水库、艾草康养等资源优势，大力发展休闲度假、康养旅居等特色产业。江凌先后来到上店镇布河村红花岭露营基地、十八盘乡竹园村携程度假农庄，察看特色民宿等项目建设运营情况，鼓励运营团队强化市场思维，把准年轻化消费特征，营造打卡场景，提升游客乡村旅居体验，走好农文旅融合发展之路。江凌还察看了布河村乡里中心建设运营情况。

　　在随后召开的座谈会上，汝阳县汇报了集中连片推进乡村振兴规划情况及实施计划。江凌肯定了汝阳县前一阶段工作成效，强调要深刻把握乡村演变趋势，立足现阶段农村生产力水平、城乡关系和人口变化趋势，科学做好集中连片规划，不断提升工作针对性实效性。要着力推进产业连片发展，下更大力气推动土地规模化经营，积极促进农村一二三产融合发展，加大涉农招商力度，不断提升产业发展综合效益。要分批提升乡村建设水平，以县域为单位一体推进农村公路、供排水一体化等基础设施建设，坚持集中连片原则统筹力量分批提升村庄宜居水平，不断提升乡村生活品质。要压实乡村振兴的政治责任，加强党的领导，县委书记当好“一线总指挥”，乡镇党委书记扛起直接责任，加强资源统筹，走好群众路线，深化农村改革，加强乡村治理，扎实有序推进乡村全面振兴，让群众腰包越来越鼓、日子越过越红火。

　　王军等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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