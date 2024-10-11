洛阳18岁女选手夺全国跆拳道季军 荣膺国家级运动健将

12月2日，2024年全国跆拳道冠军总决赛在江苏无锡落幕。洛阳18岁选手郭雅洁夺得女子57公斤级比赛铜牌，并荣膺国家级运动健将，创造洛阳跆拳道项目近年的最好成绩。

12月2日，2024年全国跆拳道冠军总决赛在江苏无锡落幕。洛阳18岁选手郭雅洁夺得女子57公斤级比赛铜牌，并荣膺国家级运动健将，创造洛阳跆拳道项目近年的最好成绩。

现场：“初生牛犊”杀入年度总决赛

全国跆拳道冠军总决赛是成年组跆拳道水平最高的年度盛会。往年由跆拳道全国锦标赛的前16名选手参赛。今年，因赛制修改，全国锦标赛改为4场全国分站赛，分站赛的总积分排出最后的名次，前16名可晋级冠军总决赛。分站赛的增加，给选手们增加了切磋交流的机会，也提高了比赛的强度。

18岁的郭雅洁今年才开始征战成年组赛事。4个分站赛上，她充分发挥“初生牛犊不怕虎”的精神，勇往直前，敢打敢拼，在和一群经验老到的选手比拼中脱颖而出，夺得3个分站赛的前五名，成功晋级冠军总决赛。

“郭雅洁性格开朗，是大赛型选手，喜欢与强者过招。对手越强，她的状态就越好，越能激发出潜能！”提及昔日的弟子，洛阳市青训中心跆拳道教练王志鹏赞不绝口。

总决赛上，郭雅洁没有辜负家乡父老的期待。她先是两局完胜16强赛对手，随后在先输一局的情况下，连扳两局逆转战胜8强赛对手，晋级4强。随后的两场比赛中，她先是以2分的微弱劣势惜败对手，未能进入金牌赛，随后在最后一场比赛中击败对手，获得铜牌。

“两分之差未能杀入金牌赛，有些可惜。不过，也收获许多宝贵的经验和教训，需要好好总结。”接受记者采访时，郭雅洁谦虚地说。