合并办学！河南省洛阳经济学校整体并入河南林业职业学院

日前，河南林业职业学院三川校区在河南省洛阳经济学校挂牌，这标志着两所学校正式实现实质合并，成立新的河南林业职业学院。

日前，河南林业职业学院三川校区在河南省洛阳经济学校挂牌，这标志着两所学校正式实现实质合并，成立新的河南林业职业学院。

根据河南省教育厅发布的省属中等职业学校资源整合优化安排，河南省洛阳经济学校已于今年开始停招新生，目前整体并入河南林业职业学院。两所学校合并后，新的河南林业职业学院占地面积达到700亩，教职工总数640人，在校生15000人，办学规模、办学空间进一步扩大，师资力量进一步增强，办学资源进一步优化，学校整体实力得到提升。

河南林业职业学院是省属公办全日制高等职业院校。创建于1951年4月，是全国兴办最早的五所林校之一，也是河南省唯一的林业类高等职业院校。河南省洛阳经济学校创办于1984年，是一所全日制公办普通中等职业学校，先后被评为国家级重点中专、国家改革发展示范校、河南省职业教育品牌示范院校等。

据悉，此次两校合并办学是深化现代职业教育体系建设改革的重大举措，通过整合并有效利用现有专业、师资、实训设备等职业教育资源，进一步做大做强职业教育，实现职业教育资源使用效益最大化，更好地服务社会、满足人民群众对高水平职业教育需求，为现代化洛阳建设培养更多技能型人才。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 王宏生）