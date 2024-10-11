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1989年，琼瑶曾到洛阳赏牡丹游龙门
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.04 19:27

　　4日，知名作家琼瑶在台湾新北淡水家中去世，令人叹惋。一生浪漫的她与洛阳也有一段不解之缘。在1989年春，琼瑶曾专程到洛阳赏牡丹、游龙门。

　　当时负责接待工作的市政府台湾事务办公室原宣传干事马战志回忆，琼瑶抵达洛阳时是1989年4月26日凌晨4时许，稍事休息后，当天上午就前往龙门石窟参观。

　　“她特别喜欢卢舍那大佛，一见到就惊呼漂亮，在奉先寺驻足停留了有半个小时。”马战志说，琼瑶长时间双手合十，口中默默祈祷，其间还向他询问了很多有关龙门石窟的问题，提前做好功课的他一一解答。两人还聊了很多关于武则天的话题。

　　当天下午，琼瑶一行前往王城公园赏牡丹。当年已是暮春时节，多数牡丹已经凋零，落红满地，但有少数仍在绽放。“琼瑶一定是爱花的，看到牡丹花她就像个孩子，手舞足蹈，赞不绝口，一会凑上去闻闻，一会仔细端详。”马战志说，一看就是感性的人，跟她书中的人物一样。

　　琼瑶文字功底深厚，对古典诗词信手拈来，赏花时她不时吟诵起关于洛阳和牡丹的诗句，陶醉在牡丹的热烈芬芳和洛阳的深厚底蕴中。她感慨道：“洛阳牡丹甲天下，今日一见，不虚此言，不虚此行。”

　　在洛期间，琼瑶也真切感受到了洛阳读者的热情。马战志说，当时琼瑶住在友谊宾馆，27日上午，他去宾馆取琼瑶一行的证件以便为其购买当天返程的车票。不料被一名女服务员拦下，询问是否可以要个签名，他面露难色：“这我可拿不准，我得问问才行。”谁知琼瑶爽快答应，当他笑着出来时才发现，已经有十来个服务员，个个儿手里拿着书，排队等着要签名呢。

　　“琼瑶非常耐心，在每一本书上都郑重地写下自己的名字，一共得有几十本。”马战志说，“小姑娘们开心坏了。”

　　琼瑶一行在洛行程十分紧张，27日晚8时，就登上离洛的火车。中间她曾说：“好个洛阳城，美得出人意料！来到这个地方，不能只是走马观花，只可惜呀，此行匆匆，太匆匆……”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 张晓杰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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