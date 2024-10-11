今明两天洛阳天晴风大 请注意补水

洛阳今天多云转晴天，西北风3级～4级，气温2℃～12℃。 天气预报显示，6日至8日，我国中东部地区将有一次较强冷空气过程，需注意防范。 省气象台发布河南省森林火险气象等级预报，今后三天我省北中部、西部及东部部分地区森林火险气象等级较高，需要注意野外用火安全。 市气象台据最新气象资料分析，未来几天多短波槽活动，我市云系较多。今天夜里，我市南部山区有弱降水。受冷空气影响，今天夜里至明天，我市有4级左右西北风，阵风6级～7级。天晴风大，请注意补水。 具体预报 今天：多云转晴天，西北风3级～4级，气温2℃～12℃。 明天：晴天到多云，西北风4级左右，气温3℃～13℃。 6日(周五)：多云间晴天，气温2℃～13℃。 7日(周六)：晴天间多云，气温0℃～7℃。 8日(周日)：晴天转多云，气温-2℃～8℃。 9日(周一)：多云间阴天，气温1℃～8℃。 10日(周二)：阴天间多云，部分地区有零星小雨或雨夹雪，气温1℃～7℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)