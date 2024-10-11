今明两天洛阳天晴风大 请注意补水

洛阳今天多云转晴天，西北风3级～4级，气温2℃～12℃。
洛阳今天多云转晴天，西北风3级～4级，气温2℃～12℃。
天气预报显示，6日至8日，我国中东部地区将有一次较强冷空气过程，需注意防范。
省气象台发布河南省森林火险气象等级预报，今后三天我省北中部、西部及东部部分地区森林火险气象等级较高，需要注意野外用火安全。
市气象台据最新气象资料分析，未来几天多短波槽活动，我市云系较多。今天夜里，我市南部山区有弱降水。受冷空气影响，今天夜里至明天，我市有4级左右西北风，阵风6级～7级。天晴风大，请注意补水。
具体预报
今天：多云转晴天，西北风3级～4级，气温2℃～12℃。
明天：晴天到多云，西北风4级左右，气温3℃～13℃。
6日(周五)：多云间晴天，气温2℃～13℃。
7日(周六)：晴天间多云，气温0℃～7℃。
8日(周日)：晴天转多云，气温-2℃～8℃。
9日(周一)：多云间阴天，气温1℃～8℃。
10日(周二)：阴天间多云，部分地区有零星小雨或雨夹雪，气温1℃～7℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605