4日，市委召开企业座谈会，深入了解企业生产经营状况，共同分析当前经济形势，认真听取企业对做好我市明年经济工作的意见建议。市委书记江凌主持会议并讲话。 市委召开企业座谈会

抢抓机遇 顺势而为

政企协同推动高质量发展

江凌讲话 张玉杰参加 4日，市委召开企业座谈会，深入了解企业生产经营状况，共同分析当前经济形势，认真听取企业对做好我市明年经济工作的意见建议。市委书记江凌主持会议并讲话。 座谈会上，昊华气体有限公司、钠美新能源科技(洛阳)有限公司、蓝斯利科技有限公司、浪潮消防科技股份有限公司、北方玻璃技术股份有限公司、日辰控股集团有限公司、嗨团网络科技服务有限公司、洛凌轴承科技股份有限公司、大美餐饮管理有限责任公司、洛阳国际大酒店、华创旅游发展有限公司、尚兴新材料科技有限公司、河南三建建设集团有限公司、顺势药业有限公司等14家企业负责人先后发言，就强化科技创新、发展平台经济、激活文旅消费、用好资本市场、交通枢纽建设等提出意见建议。在听取发言的过程中，江凌不时同大家交流，要求有关部门认真梳理企业诉求，全力帮助企业纾困解难，对个性问题因企施策、逐项解决，对共性问题系统研究、形成政策，政企双方协同发力，共同推动高质量发展。 江凌对广大企业对洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢。他指出，一个地方经济发展，企业是重要动力，企业家是宝贵资源。进入新发展阶段，机遇和挑战并存。要全面辩证看待当前经济形势，切实把思想和行动统一到党中央对当前经济形势的科学判断和关于经济工作的决策部署上来，既把准大势、坚定信心，又正视困难、积极应对，把握新一轮科技革命和产业变革机遇，抢抓国家一揽子增量政策机遇，努力在危机中育先机、于变局中开新局，奋力在行业洗牌中抢占发展先机、重塑竞争优势。要在敏锐把握经济发展趋势性变化中找准方向、走对路子，主动适应和引领新一轮科技革命，坚持以创新引领发展，加快抢占具有高成长性的新赛道；积极顺应消费取向新变化，不断丰富提升品质化消费新业态、新场景；深刻认识全球贸易格局新变化，着力促进跨境电商发展，不断加强与新兴市场和发展中国家经贸合作；准确把握数字化、网络化、智能化发展大势，切实强化互联网思维，加快推动产业数字化智能化转型，不断培育壮大平台经济。要精准高效服务企业，建立健全政企定期沟通协调机制，常态化做好问题收集交办和跟踪落实，进一步规范涉企执法、监管行为，审慎对待市场经济新模式、新业态成长中出现的问题，多措并举降低企业运营成本，着力营造良好的营商环境，推动企业发挥更大作用、实现更大发展。 张玉杰、王军、潘开名、李刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)