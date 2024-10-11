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“洛阳宿”品牌效应不断显现 带动民宿集群发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.05 08:23
洛宫秋苑民宿一隅

　　灰瓦红墙、青砖小道……近日一大早，走进老城区东大街273号洛宫秋苑民宿，一排清式建筑映入眼帘，在晨光笼罩下如同一幅美丽的风景画，让人流连忘返。作为老城古城片区首批民宿招商项目，今年10月，洛宫秋苑民宿一开门迎客就获得了不错口碑。

　　“这里环境非常美，有深厚的人文底蕴，每天生活也安排得非常规律、充实。”来自湖北孝感的旅居客人吴波说，他们一家人冲着老城丰富的历史风貌，选择了洛宫秋苑民宿。令他惊喜的是，民宿安排的各类非遗活动让全家人更加了解洛阳，越发喜欢洛阳。

　　吴波此次入住的民宿位于一座百年老院，这个二进式院落有着修旧如旧的建筑风貌，行走在民宿中，微风拂过，翻动的树叶仿佛述说着古树、老屋曾经的故事。

新中式庭院椿逸舍民宿

　　随着我市汉服走红网络，洛邑古城、东大街、西大街、丽景门等成为来洛游客的打卡地。近年，老城区陆续开业的民宿不仅让经营者尝到了甜头，也吸引了更多的投资者来洛，洛阳云华里非遗艺术民宿主理人司薇就是其中之一。

　　“随着洛邑古城人气不断攀升，民宿如雨后春笋般涌现。”司薇说，2019年，洛邑古城周边有近百家民宿，如今已有五六百家。此外，今年，老城古城片区还引入高端酒店、精品民宿项目30余个，满足不同消费群体的需求。

　　“洛阳频频出圈，民宿发展的前景广阔。”老城古城招商中心相关负责人介绍，老城古城片区在谋划发展中兼顾多种业态，通过“民宿+”打造“微度假圈”。截至目前，老城古城片区签约8批87家企业，其中民宿45家、酒店6家，引入餐饮、博物馆、酒吧、茶社、康养、美术馆等多种业态，首批建成投用项目14个。

民宿非遗活动现场

　　今年以来，我市先后评选出“洛阳宿”民宿41家，品牌效应不断显现，进一步带动民宿集群发展。据统计，截至目前，龙门石窟民宿集群有特色民宿、酒店110余家，河洛古城民宿集群有民宿20余家。此外，民宿与汉服、剧本杀、非遗、旅拍等业态融合，为消费者提供多元选择，增强其市场竞争力。

　　后续，我市将加快打造贴廓巷、洛邑古城、河洛古城、天街安业坊、龙门石窟等民宿集群，鼓励经营主体通过跨空间整合、营销联合等，构建区域的内循环生态，形成连片带面辐射效应，从而更好地留住客源和人才，激发城市民宿集群发展的新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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