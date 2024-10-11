加速“出海”！洛阳“一带一路”朋友圈越来越大

高端装备加速“出海”。今年前10个月，洛阳市对共建“一带一路”国家进出口124.3亿元，同比增长3.8%。

高端装备加速“出海”。今年前10个月，洛阳市对共建“一带一路”国家进出口124.3亿元，同比增长3.8%。

“钢铁驼队”不断扩容。自2017年以来，洛阳市共计开行中欧班列400列，货值超6.5亿美元。

一组组数字、一项项发展，沿着中欧班列的滚滚车轮“从洛阳到世界”，搭乘动能澎湃的全球浪潮谱写开放新篇章。乘着共建“一带一路”的东风，洛阳开放的大门越开越大，发展的脚步越来越快。

“从洛阳到世界”，中欧班列打造国际经贸合作桥梁

大道通天下，山海不为遥。

3日，东方红(洛阳)国际陆港整装待发。再过3天，这里将再次奏响汽笛，满载50个集装箱“洛阳造”农机产品、耐火材料、机械设备等高端装备的新一趟中欧班列，即将从这里向西驶向哈萨克斯坦，为洛阳发展外向型经济进一步提供强有力物流保障。

自洛阳出发驶向世界，又从世界各地奔向洛阳，中欧班列早已成为见证“从洛阳到世界”国际经贸合作的重要桥梁。

据统计，自2017年以来，洛阳市主动融入共建“一带一路”，截至今年11月共计开行中欧班列400列，集装箱吞吐量69584标箱，货值超6.5亿美元，通过源源不断将本地优质产品发往世界各地，成功服务近百家企业，使得开放的“洛阳声音”越发嘹亮。

在此基础上，依托东方红(洛阳)国际陆港建设，洛阳近年推动国内国际班列线路扩容，从最初的开行中亚五国，到现在中欧(中亚)、中俄、中老、青岛、宁波多线同开，覆盖亚欧非大陆数十个国家与城市，为畅通贸易往来跑出新通途。

不仅是物流通道的“增量”，还有港区联动的“上新”。洛阳市积极推行“班列+保税”方式，聚焦中欧班列、铁海联运班列承运的进出口货物，依托洛阳综合保税区推进“保税仓储、区区接转”等保税物流业务，迄今在该区以保税物流方式共计入区近2000标箱，为全市外贸增长提供有效支撑。

如今，东方红(洛阳)国际陆港开行的中欧班列不仅促进越来越多的洛阳企业和产品“走出去”，还吸引了外地企业和货源向洛阳集聚，让世界感受到更多“中国制造”魅力。