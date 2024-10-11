@洛阳人：冷空气即将到达，最高气温将跌至个位数

今日洛阳多云间晴天，西北风3级，气温3℃～11℃。

昨日，省气候中心发布的16日至31日气候预测公报显示，12月中旬后期有中等强度冷空气影响我省，全省大部分地区有小雨(雪)，东南部有中雨(雪)；12月下旬前中期有弱冷空气；12月下旬后期有弱冷空气。

市气象台据最新的气象资料分析，未来几天多受横槽底部偏西气流控制，我市云系相对较多。7日受冷空气影响，我市有4级左右偏北风，气温较前期有所下降。

具体预报

今天：多云间晴天，西北风3级，气温3℃～11℃。

明天：多云转晴天，偏北风3级左右，气温1℃～13℃。

7日(周六)：晴天间多云，偏北风4级左右，气温1℃～9℃。

8日(周日)：晴天到多云，气温-2℃～8℃。

9日(周一)：多云间阴天，气温1℃～7℃。

10日(周二)：阴天间多云，偏南部分地区有零星小雨或雨夹雪，气温1℃～6℃。

11日(周三)：多云到晴天，气温2℃～6℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）