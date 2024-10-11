每天数百吨！洛阳的落叶都去哪儿了？【视频】

今年10月25日至11月30日，为留住秋色，彰显城市人文情怀，洛阳环卫部门对部分道路实行“落叶缓扫”环卫保洁作业模式，人们纷纷走上街头，定格城市美景。如今“落叶缓扫”结束，加上近日寒风骤起，行道树纷纷落叶“瘦身”。及时清运落叶、保持路面整洁，成了环卫工人冬季日常保洁的重要工作。
今年10月25日至11月30日，为留住秋色，彰显城市人文情怀，洛阳环卫部门对部分道路实行“落叶缓扫”环卫保洁作业模式，人们纷纷走上街头，定格城市美景。如今“落叶缓扫”结束，加上近日寒风骤起，行道树纷纷落叶“瘦身”。及时清运落叶、保持路面整洁，成了环卫工人冬季日常保洁的重要工作。
今年10月25日至11月30日，为留住秋色，彰显城市人文情怀，洛阳环卫部门对部分道路实行“落叶缓扫”环卫保洁作业模式，人们纷纷走上街头，定格城市美景。如今“落叶缓扫”结束，加上近日寒风骤起，行道树纷纷落叶“瘦身”。及时清运落叶、保持路面整洁，成了环卫工人冬季日常保洁的重要工作。
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