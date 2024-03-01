98.93%！4月洛阳网“百姓呼声”回复率数据出炉

9日，记者获悉，4月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9704条。其中，投诉类7337条、咨询类1743条、建议类624条；已回复帖子9600条，回复率为98.93%，比3月下降0.89个百分点。

9日，记者获悉，4月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子9704条。其中，投诉类7337条、咨询类1743条、建议类624条；已回复帖子9600条，回复率为98.93%，比3月下降0.89个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门45个，其中38个回复率为100%；在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，其中14个回复率为100%；在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位34个，其中26个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。4月抽查“百姓呼声”帖子4500条，抽查结果显示，有5个单位共12条帖子存在敷衍答复情况。其中，洛宁县6条、伊川县3条、嵩县1条、洛阳市教育局1条、洛阳市生态环境局1条。

4月“百姓呼声”未及时回复情况

职能部门

洛阳市教育局：帖子总数257条，39条未回复

洛阳市民族宗教事务局：帖子总数14条，9条未回复

洛阳市消防救援支队：帖子总数74条，6条未回复

洛阳市医疗保障局：帖子总数150条，3条未回复

洛阳市人力资源和社会保障局：帖子总数195条，2条未回复

洛阳市邮政管理局：帖子总数19条，2条未回复

洛阳市银保监分局：帖子总数44条，1条未回复