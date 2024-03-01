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洛阳市开展预防未成年人溺亡专项治理行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.09 16:54

　　近日，洛阳市制定《2024年预防未成年人溺亡专项治理行动工作方案》，常态化推进预防未成年人溺亡工作，为未成年人健康成长营造良好的安全环境。

　　该方案明确，洛阳市将把防溺水专项治理工作纳入“网格化管理”，进一步完善学校、家庭、社会三位一体的防护体系，增强全社会安全防范意识，杜绝重大溺亡事故发生。

　　为增强老师、学生、家长的防范意识，共同做好安全防护工作，洛阳市将组织推动各级各类中小学校开展预防溺水安全教育，通过公共安全教育课、校园宣传等形式开展预防溺水专题教育，让大家掌握溺水时正确的自救施救方法，增强家长预防未成年人溺亡的安全意识和监护人责任意识。

　　专项治理行动期间，洛阳市将在学生经常嬉水、游泳的重点区域，安排专人或组织志愿者、村组干部进行巡查和劝阻；及时依法打击非法采砂、取土以及对塘坝任意改造等行为；对水源地、大中型水库、拦河坝闸、输水渠等常年保持有深水的水域，以及黄河防洪工程、城区水系如公园池湖等，在显著位置设立危险警示标识，并对重点水域加强巡查管理，开展安全隐患排查，及时消除安全隐患；加强对在建房屋和市政工程施工现场内水池、水坑的管理，督促建筑单位及有关企业单位及时回填危险水池水坑，无法回填的设立警示标志和防护设施。

　　此外，洛阳市还将加强农村留守儿童关爱保护工作，建立健全农村留守儿童强制报告、应急处置、监护干预等救助保护工作机制，开展“一对一”“一帮一”结对帮教；加强对A级旅游景区水域管理和日常巡查工作的监督，督导A级旅游景区按照相关标准设立、安装水域警示标志和安全防护栏；组织青年志愿者做好暑期未成年人安全防护工作，开展和睦家庭创建和关爱未成年人健康成长活动，开展符合留守儿童需求、形式多样的关爱服务活动，强化未成年人及监护人安全防范意识。

　　根据要求，学校附近、村庄附近、学生放学回家道路沿线等未成年人喜欢玩耍的水域，有条件的可以安装视频监控和播音设备，重点时段安排专职人员值班巡查，及时发现和处置有关安全问题。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵昱柱）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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