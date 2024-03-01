网友反映洛浦公园北堤部分路灯不亮 市城管局：已排查检修

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：晚上去洛浦公园锻炼，有些路灯坏了一直也没人修理，并且存在绿植遮挡灯光的问题，希望相关部门可以及时修剪一下！

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：晚上去洛浦公园锻炼，有些路灯坏了一直也没人修理，并且存在绿植遮挡灯光的问题，希望相关部门可以及时修剪一下！

市城市管理局回复：经核实，网友反映的位置为园区北堤上阳宫至牡丹桥段。工作人员已对该段路灯进行排查检修，预计本周五可修复完毕。针对绿植遮挡灯光问题，园区绿化人员已着手对相关绿植进行修剪。下一步，洛浦公园将持续优化园区管理，更好地服务于入园游客。

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