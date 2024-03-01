推出老年助餐等服务……洛阳这个村级养老服务中心受欢迎

推出老年助餐服务，定期开展红色电影展播、老年人爱心义剪等活动……眼下，洛阳市孟津区平乐镇东吕庙村完善各项设施，提升村级养老服务中心运营服务水平，使其成为老年人生活的福地。

推出老年助餐服务，定期开展红色电影展播、老年人爱心义剪等活动……眼下，洛阳市孟津区平乐镇东吕庙村完善各项设施，提升村级养老服务中心运营服务水平，使其成为老年人生活的福地。

“平时儿女外出打工，我们老年人凑在一起，相互有个关照，谁没来、谁生病了，大伙一看就知道。”东吕庙村村民吕九常老人说。

东吕庙村养老服务中心负责人介绍，为满足老年人日益增长的精神文化需求，东吕庙村不断优化为老服务设施，紧抓基础设施等“硬领域”改造，加大村级文化广场建设；持续在文体行业等“软领域”发力，组建老年舞蹈队、模特队、快板队等，定期开展红色电影展播、老年健康知识大讲堂、爱心义剪等活动，让老年人的获得感更足、幸福感更高。

为了能让老年人不出村就能吃上物美价廉的“暖心饭”，东吕庙村持续提升幸福食堂建设，推出老年助餐服务，以“村里出一点儿、个人掏一点儿”的模式，供应一日三餐，满足老年人的就餐需求。

洛报融媒记者了解到，东吕庙村幸福食堂从2023年10月运营至今，已服务500余人次。幸福食堂菜肴营养可口，老人们在用餐过程中也拉近了彼此关系。

谈及幸福食堂带来的便利，老人们纷纷打开话匣子：“我们平时在活动室打牌、聊天，中午还可以在这里吃饭，非常方便，尤其是晚上的火烧馍特别受欢迎。”

东吕庙村与平乐镇卫生院联动，定期开展健康义诊活动，为老人提供基础检查、健康指导等服务。同时充分利用乡里中心资源，搭建健康驿站，提供自助检测器械，让老年人可以随时进行自助体检，将医疗资源送进村里、送进家门，实现在家就能享受老有所“医”。

今年洛阳市民政工作会议提出，积极发展老年助餐服务，全年建成580个以上老年助餐场所，推动老年助餐服务覆盖全市40%的城镇社区和10%的行政村，每个街道(乡镇)都有1个能够提供配餐服务的老年食堂(中央厨房)，不断提升老年助餐供给和服务水平。目前，洛阳市老年助餐场所建设工作正在稳步推进，将为全市老年人提供更多的助餐服务。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 殷潘丹宁 文/图）