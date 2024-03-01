洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

推出老年助餐等服务……洛阳这个村级养老服务中心受欢迎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.09 10:14

　　推出老年助餐服务，定期开展红色电影展播、老年人爱心义剪等活动……眼下，洛阳市孟津区平乐镇东吕庙村完善各项设施，提升村级养老服务中心运营服务水平，使其成为老年人生活的福地。

　　“平时儿女外出打工，我们老年人凑在一起，相互有个关照，谁没来、谁生病了，大伙一看就知道。”东吕庙村村民吕九常老人说。

　　东吕庙村养老服务中心负责人介绍，为满足老年人日益增长的精神文化需求，东吕庙村不断优化为老服务设施，紧抓基础设施等“硬领域”改造，加大村级文化广场建设；持续在文体行业等“软领域”发力，组建老年舞蹈队、模特队、快板队等，定期开展红色电影展播、老年健康知识大讲堂、爱心义剪等活动，让老年人的获得感更足、幸福感更高。

　　为了能让老年人不出村就能吃上物美价廉的“暖心饭”，东吕庙村持续提升幸福食堂建设，推出老年助餐服务，以“村里出一点儿、个人掏一点儿”的模式，供应一日三餐，满足老年人的就餐需求。

　　洛报融媒记者了解到，东吕庙村幸福食堂从2023年10月运营至今，已服务500余人次。幸福食堂菜肴营养可口，老人们在用餐过程中也拉近了彼此关系。

　　谈及幸福食堂带来的便利，老人们纷纷打开话匣子：“我们平时在活动室打牌、聊天，中午还可以在这里吃饭，非常方便，尤其是晚上的火烧馍特别受欢迎。”

　　东吕庙村与平乐镇卫生院联动，定期开展健康义诊活动，为老人提供基础检查、健康指导等服务。同时充分利用乡里中心资源，搭建健康驿站，提供自助检测器械，让老年人可以随时进行自助体检，将医疗资源送进村里、送进家门，实现在家就能享受老有所“医”。

　　今年洛阳市民政工作会议提出，积极发展老年助餐服务，全年建成580个以上老年助餐场所，推动老年助餐服务覆盖全市40%的城镇社区和10%的行政村，每个街道(乡镇)都有1个能够提供配餐服务的老年食堂(中央厨房)，不断提升老年助餐供给和服务水平。目前，洛阳市老年助餐场所建设工作正在稳步推进，将为全市老年人提供更多的助餐服务。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 殷潘丹宁 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    皮炎患者扎堆就诊 医生推荐这对“黄金搭档”
    皮炎患者扎堆就诊 医生推荐这对“黄金搭档”
    皮炎患者扎堆就诊 医生推荐这对“黄金搭档”
        五一假期结束，有人忙着上班，有人却急着上医院。
  • ·吃凉米饭对血糖影响小？
  • ·孩子打篮球后出现斜视，咋回事
  • ·耳石症不可怕 有的人能自愈
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 一期主体工程完工！洛阳城市阳台项目...
  • 呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第...
  • 双向八车道！洛偃快速通道经改造提升...
  • 洛阳城市文化中心项目进入装修阶段【...
  • 中国石油化工集团有限公司总经理赵东...
  • 徐衣显与俄罗斯工程院外籍院士、中国...
  • 中州时代项目一期加紧收尾 下半年投产...
  • 聚焦五大领域18项重点任务！《2024年...
  • 年产8500吨！欣安新能源氧化铝提纯制...
  • 退休人员如何变更社保卡发卡银行？洛...
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月见草和锦带花

    绣眼

    龙门遇见

    黄河岸边小鸟
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605