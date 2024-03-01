洛阳市图书馆多彩活动丰富读者体验

记者日前从市图书馆获悉，该馆5月将举行“河洛讲坛”“洛图会客厅”“童悦·故事汇”“夕阳红课堂”等一系列特色活动，丰富读者阅读体验。 记者日前从市图书馆获悉，该馆5月将举行“河洛讲坛”“洛图会客厅”“童悦·故事汇”“夕阳红课堂”等一系列特色活动，丰富读者阅读体验。 “河洛讲坛”系列讲座将于5月18日、25日举行，为读者带来《炎黄与天下观念的形成》《北魏洛阳城平面复原图再探》等主题讲座。 “洛图会客厅”包括VR阅读元宇宙沉浸式体验展、洛阳市第六届硬笔书法大赛优秀作品展、书法精品交流展、少儿绘画创作展等特色活动。 “童悦·故事汇”主要包括儿童绘本阅读、英文故事会、手工制作体验等活动，满足少年儿童读者个性化、多样化的阅读需求。 “夕阳红课堂”将举办摄影知识培训等活动，满足老年读者需求。 该馆5月还将开展“阅读服务进基层”等活动，走进多个社区举办市图书馆优秀数字资源进社区专题展、少儿诗词分享及手绘作品制作、读书会等阅读推广活动，营造浓厚的阅读氛围，深入推进全民阅读。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜)