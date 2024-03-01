祝贺！洛阳两支足球队晋级“2034杯”全国总决赛

洛报融媒记者从洛阳市青少年体育训练中心获悉，在不久前结束的“2034杯”第四届小学生足球大会(U12)河南赛区比赛上，洛阳两支足球队发挥出色，分别夺得第二名和第四名，双双晋级全国总决赛。

洛报融媒记者从洛阳市青少年体育训练中心获悉，在不久前结束的“2034杯”第四届小学生足球大会(U12)河南赛区比赛上，洛阳两支足球队发挥出色，分别夺得第二名和第四名，双双晋级全国总决赛。

据介绍，“2034杯”小学生足球大会(U12)，是在中国足球小将发起人、乐播足球创始人董路指导下举办的全国性小学生足球比赛，旨在发掘中国足球的明日之星，带动中国青少年足球的发展，提高中国足球未来整体水平和竞争力。

今年的“2034杯”河南赛区比赛在郑州举行，共吸引省内24支球队千余人参赛。参加比赛的洛阳印客队在比赛中表现抢眼，先后以3:0击败郑州南阳路二小队，3:1战胜郑州全健队，2:0力克新乡中原之星队，一路闯进河南赛区决赛。在与郑州轻大附小队的冠亚军决赛中，洛阳印客足球队展现出顽强的斗志，常规时间与对手战成1:1，在点球决胜中惜败对手，获得亚军。洛阳辉腾队在季军争夺中不敌新乡中原之星队，获得本次比赛的第四名，携手洛阳印客队双双晋级全国总决赛。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 司马超 文/图）