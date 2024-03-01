维护洛阳文旅市场消费环境！洛阳各级12315诉求办结率100%

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，4月1日至5月5日，洛阳各级12315共受理涉及外地来洛游客各类诉求共1166起，其中投诉举报1019起，按照“5分钟响应、半小时见面、当天办结”要求，办结率和回访率均为100%。

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，4月1日至5月5日，洛阳各级12315共受理涉及外地来洛游客各类诉求共1166起，其中投诉举报1019起，按照“5分钟响应、半小时见面、当天办结”要求，办结率和回访率均为100%。

为维护洛阳文旅市场消费环境，各级市场监管部门强化旅游景区、商场超市、餐饮集聚街区等重点行业、重点区域的消费环境检查指导工作，尤其是旅游景区周边的商品零售业、宾馆住宿业、餐饮服务业、停车收费等，就近设置12315投诉举报服务站，及时受理、处置各类投诉举报事项。对于投诉较为集中的行业和区域及时公示投诉信息，依法开展行政约谈指导，妥善化解消费矛盾纠纷，净化消费市场环境。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，洛阳文旅持续火热，下一步，该局将探索消费维权新方式，畅通消费维权多方渠道，推进消费矛盾纠纷化解在源头、解决在基层，营造良好放心的消费环境，维护保障消费者的合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)