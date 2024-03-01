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洛阳地铁员工飞奔救人 烟台游客特意来电致谢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.08 10:35

救人现场

　　“我想感谢洛阳地铁上海市场站的一个小伙子，多亏了他及时急救处理，孩子的伤已经好多了……”近日，山东烟台游客梁女士拨打河南省政务服务便民热线感谢洛阳地铁一名工作人员。

　　7日，洛报融媒记者联系到梁女士，听她讲述事情原委。梁女士说，她和闺蜜2日从烟台带孩子到洛阳游玩，5日早上乘地铁赶往高铁站返程。

　　5日早上7点多，就在梁女士和闺蜜拖着行李、带着孩子进入上海市场地铁站时，梁女士10岁的女儿由于调皮，不小心扭伤了脚踝，胳臂和腿部也擦破了皮。

　　“就在我查看女儿的伤势时，一个保洁人员过来询问。很快，我听到咚咚咚的跑步声，一个穿制服、戴眼镜的小伙子带着医药箱飞奔而来。”梁女士说，小伙子快速查看了孩子的伤势，从急救箱里拿出云南白药气雾剂，朝孩子的脚踝等处细致喷涂两遍，又给孩子处理了腿部擦伤。“小伙子全程耐心细致，急我们所急，我们非常感动。”梁女士说。

　　紧急处理后，梁女士看孩子尚可活动，又考虑到返程车票难抢的现状，决定先带孩子赶高铁回烟台。“听说我们要在高铁上度过7个半小时，小伙子又把医药箱里的红花油送给了我们。”梁女士说，她询问小伙子的名字，小伙子只说自己是站里的工作人员。

王晨枫（右）在工作中

　　回到烟台后，梁女士立即带孩子做了检查，“医生说那个小伙子处理非常到位、及时。”梁女士说，小伙子给她们这次洛阳之行画上暖心结尾。“细微中见服务品质，公共服务中见城市品质，我和孩子都很喜欢洛阳，有机会将再去洛阳。”梁女士说。

　　7日，洛报融媒记者辗转联系到了这名地铁小伙——上海市场地铁站值班站长王晨枫。得知烟台游客来电致谢，王晨枫表示这都是自己应该做的，“每个人都是洛阳的一分子，能帮助到乘客，为城市发展作出自己的贡献，我很开心。”(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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