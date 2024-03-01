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隐患点减少！洛阳完成2024年度地质灾害隐患汛前排查核查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.07 18:37

　　7日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳已全面完成2024年度地质灾害隐患汛前排查核查工作，共排查出地质灾害隐患点344处。

　　据悉，自今年3月以来，洛阳市自然资源系统对现有地质灾害隐患和易发生地质灾害的危险区域进行拉网式排查，重点排查了山区集镇区、重大基础设施周边、学校及旅游景区等区域。其间，洛阳市各级自然资源部门按照分级管理原则，有序开展隐患点核销、变更工作。经排查，确定洛阳本年度共核销地质灾害隐患点38处，新增5处，隐患点总数由去年的377处减少为344处。

　　洛阳市自然资源和规划局有关负责同志表示，全市各级自然资源部门将根据本次排查结果，建立起包括隐患点位置、规模、险情级别、成因分析、防治措施等重点信息的数据库，对全市地质灾害隐患点实施台账式管理，进一步明确各隐患点防治责任单位和群测群防员，确保安全度过汛期。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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