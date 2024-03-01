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曝光量超5540万！洛阳首届榴莲狂欢节促旺消费市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.07 17:28

　　神都天街逢盛世，榴莲入洛掀狂欢。在刚刚过去的“五一”小长假，“榴莲忘返·跻身顶榴”洛阳首届榴莲狂欢节活动(以下简称榴莲狂欢节)一度成为洛阳市民及游客的关注焦点。

　　据悉，榴莲狂欢节期间，线上、线下总销售额超300万元。洛阳网团队利用抖音、快手、视频号、官方微信公众号矩阵、微博、小红书等新媒体平台推广活动内容，并通过达人助推、电商直播等形式持续为活动造势，为现场引流。经统计，本次活动在全媒体平台总曝光量超5540.7万。

　　搭建交流平台，深度展示城市“青年友好”

　　小姐姐身着汉服挑榴莲、万人齐蹦“泰迪”和“唐迪”、品牌IP形象“贸贸”“依依”气模引人打卡……丰富多彩的榴莲狂欢节，是属于榴莲爱好者的美食盛宴，更是集商贸、旅游、消费于一体的城市盛会。

　　现场，榴莲忘返区、缤纷东南亚、热带风情坊、唐韵集萃区四大区域交相辉映，共同搭建起中外文化交流平台，重现万邦来朝的盛世景象，更彰显着包容开放的中原文化自信，深度展示着青春洛阳的“青年友好”。市民及游客“一站式”尝榴莲、买榴莲，参与福利互动、观看精彩演出，不亦乐乎。“和同学一起来逛，吃好、喝好、玩好，还能低价购A级榴莲，这趟行程真是超有‘性价比’。”来自洛龙区某高校的刘同学称赞说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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