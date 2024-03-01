洛阳一独臂老人修桌椅 微光映出邻里情

“多亏了王师傅，桌子椅子修好后，大家又可以聚在这里聊天了。”5月6日，在洛阳市涧西区一号南街坊一号楼四单元门口，几位老人围坐一起，一个劲儿地夸“王师傅是个热心人”。

“多亏了王师傅，桌子椅子修好后，大家又可以聚在这里聊天了。”5月6日，在洛阳市涧西区一号南街坊一号楼四单元门口，几位老人围坐一起，一个劲儿地夸“王师傅是个热心人”。

大家口中的王师傅是该小区76岁的独臂老人王绍礼。前几天，他默默地修复了小区里一套破损不堪的公共桌椅，并用油漆、瓷砖对其进行保护和美化，让这个冷清了大半年的老年人聚集地重新焕发生机，感动了不少居民。

多年前，辖区街道为方便该小区居民休息聊天，在该小区设置了多套木制便民桌椅。经过长时间的日晒雨淋，这些木制桌椅已严重腐化。前段时间，辖区网格员在入户走访时向王绍礼提起此事，他意识到随着便民桌椅逐渐被居民弃用，一度热热闹闹的老年人聚集地已冷清很久。于是，王绍礼决定自己动手，让这些便民桌椅重新“上岗”。

经过一番认真准备，王绍礼带着工具和他平日积攒的木条等材料开始给桌椅“做手术”了。修桌椅虽然不难，对身患残疾的王绍礼来说却颇有挑战性，尤其是拆卸、打孔、拼接、组装等环节，他要花费比常人更多的时间和力气，一不小心还可能受伤。

其间，有社区志愿者看到后，主动过来帮忙。就这样，在大家的配合下，破损的桌椅很快焕然一新。王绍礼还将存放在家的瓷砖拿出来，用螺丝钉固定在了木桌的桌面上，为其“美容”，也让其更耐用。

这些天，翻新改造后的桌椅吸引了不少老年人前来，冷清许久的院子再次传来欢声笑语，呈现一片温馨祥和的景象。

王绍礼30多岁时因为一场意外事故失去了一只胳膊，这让他丧失了很多工作机会，但他心态乐观，靠着做买卖赚钱娶妻生子，拥有了一个幸福的家庭。

“我的大半辈子都在这个小区度过，对这里太有感情了。现在能为大家做点事情，我自己也觉得很开心。”王绍礼说，接下来，他打算积攒点材料，争取修复更多便民桌椅，为大家提供方便。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 徐艳丽 文/图)