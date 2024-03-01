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五一假期，洛阳12315受理各类诉求3845起
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.07 08:39

　　记者5日从市市场监管局12315指挥中心获悉，截至5日12时，该中心五一假期共受理消费者诉求3845起，其中投诉、举报1475起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门，为消费者挽回经济损失52.8万元。

　　具体情况为：受理投诉1125起，主要集中在商品质量、住宿服务、餐饮服务、洗浴服务、食品内有异物、服装质量、食品质量、办卡退费、加油油枪计量、停车收费、通信设备质量、电信业务、订(定)金退还等方面；受理举报350起，主要集中在虚假宣传、经营资质、假冒伪劣、价格违法行为等方面。

　　五一假期，市市场监管局组成多个督导检查组，对全市食品安全、特种设备安全、市场物价情况进行重点监管；根据节日市场特点，强化线上线下一体化监管，及时受理、快速处置消费者诉求，做到5分钟响应、半小时处置、24小时办结，全力维护广大消费者的合法权益。

　　“事事有着落，件件有回音。”市市场监管局相关负责人介绍，五一假期，我市未发生食品安全、特种设备安全等事故，整体市场平稳有序。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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