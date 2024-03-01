文旅部公布2023—2025年国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地名单 洛阳一家单位入选

记者从市文广旅局获悉，文化和旅游部近日公布了2023—2025年国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地名单，我省3家单位榜上有名，洛阳九朝文物复制品有限公司依托国家级非遗代表性项目唐三彩烧制技艺入选。

记者从市文广旅局获悉，文化和旅游部近日公布了2023—2025年国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地名单，我省3家单位榜上有名，洛阳九朝文物复制品有限公司依托国家级非遗代表性项目唐三彩烧制技艺入选。

据悉，此次评选在各地推荐的基础上，经过专家评审、实地考察和社会公示等程序，文化和旅游部最终认定99家企业和单位为2023—2025年国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地。

作为国家级非遗代表性项目唐三彩烧制技艺的保护单位，近年来，洛阳九朝文物复制品有限公司积极挖掘唐三彩丰富的历史文化资源，坚持守正创新，推动非遗保护传承与发展，依托孟津区朝阳镇南石山村建设包括唐三彩博物馆、唐三彩非遗保护馆、唐三彩非遗培训体验馆、唐三彩非遗传习馆等在内的唐三彩文化产业基地，通过开发系列文创产品，打造非遗研学基地，推动非遗与旅游融合发展，取得了显著的社会效益和经济效益。

生产性保护是非物质文化遗产保护的重要方式，主要应用于传统美术和传统技艺类非物质文化遗产保护领域。国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地主要依托传统美术、传统技艺类国家级非遗代表性项目，以项目保护为目的，借助生产、流通、销售等手段，积极融入现代生活，有效增强项目传承活力。文化和旅游部将在企业培育、人才培养、资源对接、项目服务、品牌推广等方面对示范基地予以支持。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 栾海宁)