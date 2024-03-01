洛阳市档案馆“马金凤档案”纳新

近日，又一批马金凤大师艺术档案被征集进入市档案馆。截至目前，市档案馆馆藏马金凤文书、实物、书画档案达732件，声像档案数千件。

马金凤档案展厅展出的马金凤档案

近日，又一批马金凤大师艺术档案被征集进入市档案馆。截至目前，市档案馆馆藏马金凤文书、实物、书画档案达732件，声像档案数千件。

此次进馆档案有国家级非物质文化遗产代表性传承人马金凤综述片，《第37届中国洛阳牡丹文化节马金凤艺术周》画册、《纪念豫剧大师马金凤先生豫剧马派经典剧目“一挂两花”展演》画册、《翠柏常青2020年度河南省省级公共文化服务专项资金项目——河南省艺术名家推介工程》画册等6本画册，马金凤大师追悼会相关资料光盘1个。

马金凤是深受广大人民群众喜爱的国宝级豫剧大师，豫剧“五大名旦”之一，中国戏曲“帅旦”行当的开先河者，豫剧“马派”艺术创始人，曾获“德艺双馨艺术家”等荣誉，被誉为“洛阳牡丹”。2022年5月29日，马金凤在青岛病逝，享年100周岁。

在90多年的艺术生涯中，马金凤积累了数量众多、种类丰富的艺术档案资料。为抢救好保护好这笔珍贵的文化财富，市档案馆从2004年起开始接收马金凤的艺术档案，2009年设立了马金凤专门档案库房，2011年设立了马金凤档案展厅。目前，展厅内除马金凤的文字资料和各个时期具有纪念意义的照片之外，还陈列着一些珍藏物品。

马金凤生前对市档案馆的接收工作给予大力支持，她逝世后，其儿女积极支持市档案馆的档案征集工作。市档案馆将把这些档案资料规范整理好、保管保护好、开发利用好，充分挖掘档案价值，发挥档案作用。

据了解，市档案馆面向社会长期征集马金凤大师相关档案，包括纸质、实物、照片、声像等类别。有捐献意愿的单位和个人可通过信函、电话、面谈等方式与市档案馆联系。

联系科室：市档案馆接收征集科

联系电话：0379-63910803 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李志 王静 文/图）