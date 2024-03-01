汉服打卡、花样喝汤、买房送家电……房产促消费系列活动再出“连招”

4月，为深入贯彻落实洛阳市委市政府关于第41届中国洛阳牡丹文化节促消费工作安排部署，丰富节会消费市场，提振房地产市场信心，“牡丹花开映洛城 置业安家正当时”第41届中国洛阳牡丹文化节房产促消费系列活动启幕，洛阳房企联动促消费之赏花补给站、2024洛阳暖春惠民购房季暨首届洛阳花样人居展、“赏花·看房·观城”主题看房直通车等分项活动陆续开展，不断激发洛阳房地产市场新活力。

4月，为深入贯彻落实洛阳市委市政府关于第41届中国洛阳牡丹文化节促消费工作安排部署，丰富节会消费市场，提振房地产市场信心，“牡丹花开映洛城 置业安家正当时”第41届中国洛阳牡丹文化节房产促消费系列活动启幕，洛阳房企联动促消费之赏花补给站、2024洛阳暖春惠民购房季暨首届洛阳花样人居展、“赏花·看房·观城”主题看房直通车等分项活动陆续开展，不断激发洛阳房地产市场新活力。

“五一”假期期间，更多分项活动——洛阳房企联动促消费之汉服打卡暨赏花嘉年华、请你花样喝汤活动以及买房送家电促销活动火热进行，各大品质人居力邀市民及游客免费穿汉服、玩手作、喝汤，并推出买房送家电等福利活动，于春夏之交为神都增添一抹靓丽色彩。

汉服体验、免费喝汤，品质人居“花样”宠客

第41届中国洛阳牡丹文化节房产促消费系列活动由洛阳市住房城乡和建设局主办，洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团承办。作为分项活动之一，洛阳房企联动促消费之汉服打卡暨赏花嘉年华吸引建业定鼎府、华耀城·佳兆业洛阳中心、建业中弘城等楼盘参与组织，依托洛阳的文化属性，诠释洛阳品质人居的魅力。

其中，华耀城·佳兆业洛阳中心推出汉服妆造体验项目，以及仿真干花团扇手作、掐丝珐琅画和卡通玩偶拼装DIY等，可谓巧思十足。“假期带孩子一起来看房，不仅对楼盘有了更深入的了解，孩子玩得也很开心。”意向购入改善性住房的张先生说。

同时，隆安玉泉花园推出请你花样喝汤活动——只需转发活动相关信息，即可至会客厅领取汤券1张。家住宜阳县的刘女士表示，假期来市区，赏花、喝汤、看房一气呵成，既玩得开心，又“种草”了好房，感觉特别充实。

“买房送家电”惠民利民，团购活动即将开启

第41届中国洛阳牡丹文化节房产促消费系列活动的举行，旨在通过各种惠民政策加持、形式多样的房产促消费活动，进一步推动房地产市场平稳健康有序发展，在节会传统消费旺季实现销量的平稳提升。紧循活动精神，云峰中心2期、香榭里·兰溪推出买房送家电促销活动，为购房真实“减负”，吸引诸多意向置业者前往了解。“楼盘比较有诚意，送的都是品牌家电，感觉既省钱，又省心。”来自涧西区的王女士说。

接下来，分项活动之住房团购活动即将开展，覆盖房源在售房资质、质量水平、交付能力等方面均经过官方严格筛选，切实帮助意向置业者规避置业风险。更多活动信息将陆续释放，请您持续关注。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)