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暖心！洛阳组织青年“手把手”为老年群体进行智慧帮扶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.06 16:42

　　连日来，洛阳市各级团组织积极开展数字化帮扶志愿服务活动，组织“洛小青”志愿者与老年群体面对面，手把手教老年群体使用智能手机，帮助老年群体跨越“数字鸿沟”，享受智慧生活带来的便利。

　　其中，共青团宜阳县委组织青年志愿者到街头巷尾，帮助有需求的老年群体学习操作打车软件、查询公交、在线就医挂号、移动支付等实用功能，通过“一对一”讲解，为老年群体答疑解惑。共青团洛宁县委组织青年志愿者走进当地养老机构，为老年群体教授通讯录管理、通话操作、拍照录像等基本手机操作技能，传授生活小窍门。共青团涧西区委组织青年志愿者，针对老年群体日常生活需求，为他们提供全方位智能软件操作教学。共青团老城区委组织青年志愿者深入社区，为行动不便的老年群体提供上门服务，耐心帮助他们学习使用智能设备，助推老年群体无障碍享受数字时代的便捷服务。

　　共青团洛阳市委有关负责同志表示，将继续动员各级团组织开展数字化帮扶志愿服务工作，为老年人提供更加全面、深入的帮助，进一步叫响“洛小青”志愿服务品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 耿若源)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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