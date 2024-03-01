主打个性化、多元化服务 城市民宿成为来洛游客新选择

“从来没有遇到过这种事情，居然找了三家民宿才搞定住处。”昨日，说起五一期间洛阳民宿的火爆场景，游客张峰感慨地说。

游客在拍摄古色古香的民宿建筑

“从来没有遇到过这种事情，居然找了三家民宿才搞定住处。”昨日，说起五一期间洛阳民宿的火爆场景，游客张峰感慨地说。

洛阳文旅频频出圈，带动酒店民宿产业发展。数据显示，五一假期，洛阳成为全国民宿预订十大热门目的地之一。

“这几天，一些老顾客咨询假期是否还有空房，都被我们婉拒。”后海·四合院民宿主理人徐金祥说，为了给顾客提供更好的入住体验，五一期间，他经营的民宿推出了风筝DIY、徒步、露天电影、篝火晚会等特色主题活动，还招了6名临时工参与服务。

民宿集市、民宿汉服妆造、民宿非遗体验……五一假期，洛阳民宿推出丰富多彩的服务，为广大游客提供更高的“情绪价值”。

在余舍精品酒店，为了让游客感受洛阳特色文化，该酒店举办特色非遗市集。金银细工、牡丹压花、古陶器制作、宋氏面塑、烫花、三彩艺展演等纷纷亮相，让游客在游走洛阳的同时，还能感受别样的住宿体验。

“穿着汉服在古城品味特色文创下午茶，这感觉太棒了！”说起入住位于洛邑古城的洛阳云华里非遗艺术民宿的体验，上海游客赵雨璐兴奋地说，住宿期间，她和女儿还体验了汉服妆造，沉浸感十足。从2021年开始，洛阳云华里非遗艺术民宿主理人司薇就推出了汉服体验服务。在她看来，客人对洛阳的古都文化很感兴趣，穿汉服和古城场景更“搭”。

据统计，截至昨日17时，全市宾馆民宿五一假期累计接待游客51.9万人次。其中，主打个性化、多元化服务的城市民宿成为不少来洛游客的新选择。

“与景区、古街相比，民宿做好沉浸式体验并不容易。”市商务局相关负责人表示，下一步，将持续打造“洛阳宿”品牌，探索出一条符合洛阳特色的“民宿+”融合发展之路，提升“洛阳宿”城市民宿品牌的吸引力和影响力，进一步激发全市文旅消费新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 实习生 陈闻笛 文/图）