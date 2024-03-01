环城高速：五一假期外地牌照车辆下站近55万辆次

洛阳迎来自驾游高峰！记者昨日从洛阳高速交警部门获悉，五一假期，洛阳环城高速上下站车流量超130万辆次，整体通行情况平稳有序。 洛阳迎来自驾游高峰！记者昨日从洛阳高速交警部门获悉，五一假期，洛阳环城高速上下站车流量超130万辆次，整体通行情况平稳有序。 数据统计，五一假期，我市环城高速13个站口上站车流量665941辆次，其中豫C牌照136239辆次、外地牌照529702辆次；13个站口下站车流量651257辆次，其中豫C牌照101361辆次、外地牌照549896辆次。上下站车流量较大的站口有洛龙站、洛阳站、瀍河站、周山站、关林站、伊阙站等。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 姜东 高鲲鹏)