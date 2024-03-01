中国工程院院士王建国：丰富城市文化内涵 让古都更具“年轻味道”

近日，王建国以北玻杯“方寸之间”建筑摄影大赛专业评委的身份，莅临洛阳。活动期间，他接受了洛报融媒记者专访，畅谈洛阳应如何通过城市有机更新进一步焕发魅力，不断开创现代化洛阳建设新局面。

王建国接受专访

嘉宾简介：王建国，中国工程院院士，东南大学教授，现任教育部高等学校建筑类专业教学指导委员会主任、中国建筑学会副理事长、中国城市规划学会副理事长等，在我国首次较为系统完整地构建了现代城市设计理论和方法体系、创立了基于人机互动的数字化城市设计范型，并在城镇建筑遗产多尺度保护领域取得国际领先重大成就。

近日，王建国以北玻杯“方寸之间”建筑摄影大赛专业评委的身份，莅临洛阳。活动期间，他接受了洛报融媒记者专访，畅谈洛阳应如何通过城市有机更新进一步焕发魅力，不断开创现代化洛阳建设新局面。

“洛阳背山面水而建，在发展中与当地的山川河流形成了有机联动，在城市设计上有很多可发挥的空间。”王建国来洛次数不多，但对这座城市印象深刻。

在他看来，作为十三朝古都，洛阳具有光辉灿烂的历史文化，且随着多个国家级重点工业项目的布局，迎来长足发展。

王建国认为，当下洛阳既要充分把握古都特征，做好重要的城市见证物、工业遗产、建筑遗产等保护工作，积极统筹，处理好保护、传承、弘扬、创新发展之间的关系，又要积极拥抱新发展格局，大力推进提档升级、新旧动能转化，实现产业转型高质量发展，为城市建设奠定坚实基础。

“传统文化是洛阳的家底，是洛阳最重要的财富之一。”王建国说，在推动城市发展过程中，要传承文化、做好今天，也要拥抱未来。

王建国表示，城市建设具有物理空间、社会空间、数字空间三层结构，在数字化、网络化、万物互联时代，城市活力有了新的形态，通过拥抱网络热潮积极构建数字空间，洛阳发展大有可为。

他建议，充分挖掘牡丹稀缺的国色天香国民属性，结合牡丹文化节等载体赋能，通过互联网创意进行系列IP打造等，形成持续热度，丰富牡丹和城市文化内涵，进一步拓展基于中华民族审美的想象空间；重点关注互联网时代下人群交往特点，把握青年群体作为数字时代原住民的时代特征，强化洛阳自身历史积淀、产业发展特点、山水格局等内容的年轻化、创意化、网络化表达，让古都更具“年轻味道”，吸引更多青年关注洛阳，参与洛阳发展建设。

“期待洛阳打造出一个既能很好传承保护历史遗产，又能够从容应对未来挑战的城市，呈现非常灿烂、特色独具的未来。”王建国说。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 巴萃 文/图）