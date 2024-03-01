1日，老城古城片区首批进驻商户签约。河南成周酒店管理有限公司等10家企业将分别与洛阳邑诚商业管理有限公司合作运营民宿项目。

1日，老城古城片区首批进驻商户签约。河南成周酒店管理有限公司等10家企业将分别与洛阳邑诚商业管理有限公司合作运营民宿项目。

市委常委、常务副市长张玉杰参加活动并讲话。他指出，近年，洛阳抢抓新文旅产业发展风口，强化沉浸式体验场景打造，加快从观光游向体验游转变，着力打造全国沉浸式文旅目的地。作为市委打造“1+3”高品质古都文化体验区的重要组成部分，老城古城片区地理位置优渥、文旅资源丰富，对全市文旅产业发展意义重大。要全力推进老城古城片区改造，强化市场思维，积极发展新文旅业态，激发传统文旅资源新活力，更好满足市民游客的文旅消费体验。要强化服务意识，当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”，持续优化营商环境，以全心全意的服务增强企业家在洛发展的信心，带动更多企业家扎根洛阳，助推洛阳文旅持续火爆出圈。

近年来，老城区全面谋划推进古城片区“一横三纵”城市肌理保护提升工程，积极引入主题餐厅、特色民宿、沉浸式演绎、本土文创等多元业态，推动老街、老巷、老院子活化利用。首批签约的民宿项目投资总额为6800万元，占地7506平方米，预计今年十一前投入运营。项目运营后，将为老城城市民宿产业集群建设、文旅项目运营、品牌打造注入新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫)