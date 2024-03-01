4月30日至5月2日，市委副书记、市长徐衣显率代表团在新疆哈密、兵团十三师新星市及泽普产业园等地考察交流，看望慰问洛阳市援疆干部，出席教育、文旅等多领域合作签约，考察能源开发、风电装备、特色农业等重点产业发展，务实推进深层次、全方位、高水平协同合作，推动对口援疆工作再上新台阶。

徐衣显率队赴新疆哈密、兵团十三师新星市及泽普产业园等地考察交流

积极坚定推进全面援疆精准援疆长期援疆

奋力开创新时代洛阳对口援疆工作新局面

4月30日至5月2日，市委副书记、市长徐衣显率代表团在新疆哈密、兵团十三师新星市及泽普产业园等地考察交流，看望慰问洛阳市援疆干部，出席教育、文旅等多领域合作签约，考察能源开发、风电装备、特色农业等重点产业发展，务实推进深层次、全方位、高水平协同合作，推动对口援疆工作再上新台阶。

新疆生产建设兵团党委常委、副司令员哈增友，哈密市委书记孙涛，哈密市委副书记、市长吾拉木江·热依木，哈密市委副书记、河南援疆前方指挥部党委书记、总指挥卢希望，兵团十三师新星市党委副书记、师长刘文胜等参加相关活动。

大家一致表示，对口支援新疆是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策，是必须扛稳扛牢的政治任务，是义不容辞的光荣使命。洛阳与哈密、兵团十三师新星市人缘相亲、情缘相连，在多年对口援疆工作中结对共建、接力支援，以及持续深化产业援疆、智力援疆、民生援疆、文化援疆，特别是共创丝路“新辉煌”，结下了深厚情谊，取得了丰硕成果。

教育医疗援疆，筑梦“疆”来。徐衣显出席了洛阳市教育局与哈密市伊州区政府合作签约，并为豫哈第三实验学校加挂洛阳市实验中学哈密学校揭牌；参加豫哈实验学校“鸣鹤博物馆哈密市分馆”揭牌仪式，深入十三师红星一场中原幼儿园考察教育援疆项目建设情况。每到一处，徐衣显看望慰问洛阳市援疆教师和医疗人员等，强调要积极推进学校、医院结对共建，精准开展“传帮带”，引入先进的理念、方法和管理经验，留下一支“带不走”的优秀教师、医疗队伍，画好援疆“同心圆”。

文化旅游援疆，惠民润民。徐衣显实地考察左公文化苑、兵团十三师新星市博物馆等处，出席了洛阳市文广旅局与兵团十三师新星市文广旅局合作签约仪式。他指出，要以文化交流为抓手，发挥洛阳文化底蕴深厚、文旅资源富集的优势，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以丝路文化为载体，创新文化援疆模式，积极开展文物互展、文旅互推、非遗互演等活动，为促进民族团结进步、弘扬中华优秀传统文化贡献力量。

产业发展援疆，兴疆富民。徐衣显实地考察新星双瑞风电叶片、浪潮消防科技等洛阳援疆企业，叮嘱有关负责人既要融入当地发展、促进群众就业，也要发挥桥梁纽带作用，立足新疆区位优势，对接洛阳优质资源，扩大外贸“朋友圈”，打造产业“生态圈”，积极培育新业态、新模式、新动能，因地制宜发展新质生产力。

哈密是“矿藏宝盆”“能源宝库”。徐衣显到国家可再生能源信息管理中心哈密分中心、金风科技等处，考察能源开发、风电装备等产业发展情况。他强调，哈密与洛阳同为“一带一路”重要节点城市，合作基础良好、产业关联互补、发展前景广阔，希望双方抢抓新时代推动西部大开发新机遇，持续深化新材料、新能源、装备制造等多领域产业协作，实现更多互利互惠、共赢发展。

徐衣显与兵团十三师新星市主要领导共赴喀什泽普产业园，考察特色林果种植、设施农业建设情况，以及华晟物流、古都腾辉供应链等洛阳企业在疆投资项目，鼓励企业务实推进项目落地运营，提升产业合作质效，共享区域协同发展机遇。

徐衣显一行还顺路考察了喀什古城、约特干故城，就文化旅游等交流合作进行了洽谈。

兵团发改委副主任梁琦，和田地区行署专员马合木提·吾买尔江，喀什地区行署专员艾尼瓦尔·吐尔逊，哈密市领导潘瑞、滕春玲、严俊杰，兵团十三师新星市领导徐良、梁建龙，洛阳市领导徐超文、牛刚等参加相关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）