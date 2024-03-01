把准产业发展的着力点 ——三论加快建设现代化产业体系

在前不久举行的全市产业发展观摩暨推进会上，市委书记江凌强调要把准产业发展着力点，并提出“六个高度重视”，也就是高度重视抢占产业发展新赛道、高度重视在优质存量上做增量、高度重视依托龙头企业延链补链、高度重视企业“三大改造”、高度重视科技型中小企业发展、高度重视发展新文旅产业，为我们进一步明确了抓产业的路径遵循。

矛盾有主次之分，事情有轻重之别。

在前不久举行的全市产业发展观摩暨推进会上，市委书记江凌强调要把准产业发展着力点，并提出“六个高度重视”，也就是高度重视抢占产业发展新赛道、高度重视在优质存量上做增量、高度重视依托龙头企业延链补链、高度重视企业“三大改造”、高度重视科技型中小企业发展、高度重视发展新文旅产业，为我们进一步明确了抓产业的路径遵循。

产业发展是一项纷繁复杂的系统工程，抓什么产业、攻哪些领域、具体怎么抓，很多问题都没有标准答案，需要各地结合实际去谋划、去探索。但有一点可以肯定的是，在人力、精力、财力等都有限的情况下，抓产业着力点要准确，必须把功夫下到点子上。“六个高度重视”，无异于提纲挈领式的新部署。

比如抢占产业发展新赛道。新赛道之“新”，是在区域产业格局重构中增强发展新动能、重塑竞争新优势。现实一再证明，无论企业还是地方，凡是发展较快的，无一例外都奔驰在产业新赛道上。近年来，我市之所以实现产业结构转优、效益向好，今年一季度规上工业利润、工业税收不同程度高于全国全省平均水平，就在于向着“四新一装备”等风口产业加速奔跑。紧盯有前景、有优势的产业新赛道，敏锐“换道”，才可能“领跑”。

又如在优质存量上做增量。依托自身基础优势、抢抓新能源产业风口，洛轴科技投资建设汽车轮毂单元全工序智能生产线，短短两三年即成为占据洛轴总营收近1/5份额的中流砥柱。本是传统产业、现有存量，却通过增资扩产、转型升级有力开拓了存量、做大了增量。洛轴科技的成功实践正启示我们，从招商引资的角度看，“增资扩产也是一种引进，而且是更现实更有效的引进”，用招商引资的力度来抓存量扩张，最大力度地给予政策支持和金融保障，就能以更小的成本换来更大的增长。

再如依托龙头企业延链补链。伊滨、孟津围绕中州时代、百万吨乙烯“链式招商”，带动58个、总投资597亿元的上下游项目纷纷落地；中航光电相继实施光电子器件产业园、民机与工业互联产业园、高端互联科技产业社区等项目，不仅自身营收超200亿、市值破千亿，还带起了一个规模超500亿的光电产业集群。选准扭住并做大做强龙头企业，以此招引配套企业、延伸产业链条，我们完全可以迅速把一批中小企业培养起来，成就“大企业顶天立地、小企业铺天盖地”的产业发展良好态势。

同样，随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，企业特别是规上工业企业今天是否实施“三大改造”，关乎的已然不是过得好不好，而是能否活下去，想要跟上时代，必须尽快实现研发活动和数字化转型全覆盖。再大的企业都是中小企业成长起来的，而且大企业也需要中小企业配套，欧美一些国家经济之所以富有活力和竞争力，一大原因就在于以小企业推动大经济。高度重视科技型中小企业发展，推动高成长性企业提质倍增，我们的城市竞争力才会深厚而持久。既是创意型产业，也是体验型产业，还是互联网经济，高度重视发展新文旅产业，就是追求“风起洛阳”。创新文旅产品、丰富体验场景，打造“1+3”高品质古都文化体验区，新文旅必将不断激发新活力。

“我们既要注重总体谋划，又要注重牵住‘牛鼻子’。”

一言以蔽之，“六个高度重视”着眼的是当下洛阳的产业发展实际，瞄准的是当前产业发展的重要领域和关键环节，蕴含着我们今后抓好产业的突破点、出彩点。把准这些着力点，有的放矢、精准发力，我们定能推动洛阳产业发展在较短时间内实现新的更大突破。(洛 平)