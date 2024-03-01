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栾川县陶湾镇：融合服务聚人气 基层治理新阵地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.06 08:22
协心村乡里中心特色指示牌

　　五一假期，位于伊河源头的栾川县陶湾镇人气十分旺，不少自驾前来的游客都将该镇协心村乡里中心作为落脚的第一站。

　　“您好，扫二维码就可以预订民宿，这里还展示有当地特产，您可以先看看。”在协心村乡里中心，工作人员热情地招呼来此歇脚的游客。

　　乡里中心怎么搞起了游客接待？面对疑问，协心村党支部书记、村委会主任王景甫笑着说：“这里既是乡里中心，也是游客服务中心。”

　　协心村地处陶湾镇南沟伊源康养谷入口。沿河溯流而上，还分布有红庙、西沟、唐家庄3个村子。这条山谷春季百花争艳、夏季林荫似海、秋季层林尽染、冬季银装素裹，是绝佳的康养休闲地。自2015年起，河南省政府研究室开始定点帮扶协心村。首任驻村第一书记当时就明确要片区联动，发展特色乡村旅游。

　　近年来，随着当地民宿康养产业的发展，越来越多外地人来这里休闲度假。建设乡里中心，除了满足当地居民需求，还需要满足游客哪些需求？最终，陶湾镇决定依托协心村乡里中心，围绕陶湾南沟旅游、餐饮、住宿、文娱等业态，探索建立辐射带动红庙、西沟、唐家庄的片区级“旅游乡里中心”，搭建村民、游客、民宿经营者三方共享空间。

　　我市明确提出，要坚定不移凝心聚力抓产业，真正通过做强产业积蓄发展动能，实现制造强市、文旅富民。陶湾镇相关负责人表示，乡里中心不仅要方便百姓，还要赋能产业发展。按照功能定位，这里不仅是土特产品展示销售的窗口，还是游客服务中心和本地农民增收培训中心。

　　在协心村乡里中心，便民服务大厅不仅可以为当地群众办理社保、高龄津贴等业务，也可为游客提供“吃喝玩乐购”一站式推介服务。

　　记者在现场看到，在工作人员的引导下，游客扫二维码进入“陶湾镇南沟服务平台”小程序，点击“游客服务中心”，即可在线上预订本地民宿、选择中意的农家餐厅，此外还可看到特产、南沟美景等介绍。乡里中心一楼还专门开辟空间引入布草清洗馆，为当地民宿经营者提供统一的布草洗涤、配送等服务。

　　“你们这服务真不错，刚进门这山谷里啥好吃、啥好玩就全都知道了。”协心村乡里中心的贴心服务赢得游客点赞。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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