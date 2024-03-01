洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

最美战神 兰陵王高长恭 （古代洛阳美男）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.05.06 08:14

　　中国历史上有很多以少胜多的战役，这些战役背后往往有着闪闪发光的将领，而在这些将领当中，又有一位长得特别帅的，那就是北齐兰陵王高长恭，人称“最美战神”！

　　邙山大捷

　　公元564年冬天，混乱的南北朝时期，北周集结20万大军攻打北齐，围困北齐重镇洛阳。

　　北齐武成帝高湛派兵驰援洛阳，三位北齐大将都来到了邙山战场，并州刺史段韶为左军，兰陵王高长恭为中军，大将军斛律光为右军。因敌众我寡，敌强我弱，高长恭、斛律光一开始不敢前进，后来才出现转机。

　　高长恭带领五百名骑兵冲进北周军队的包围圈，到了金墉城下。情势十分危急，五百名骑兵被夹在周军和金墉城当中，活动空间受限，无法发挥骑兵优势。

　　来者是敌是友，城上人不知，便不敢轻举妄动，于是，高长恭赶紧“免胄示之面”，亮出了自己的庐山真面目。

　　原来是兰陵王！洛阳守军赶紧派弓箭手保护，高长恭得以带领骑兵冲锋，内外合力，瓦解周军，成功替金墉城解围。北周大军由此“遁去，委弃营幕，自邙山至谷水，三十里中，军资器械，弥满川泽”。

　　高长恭威名大振，士兵们讴歌赞颂，连唱带跳，著名的《兰陵王入阵曲》诞生了！

　　人美心善

　　《兰陵王入阵曲》属于南北朝和隋唐乐舞节目，“戏有代面，始自北齐”，齐人作此乐舞，模拟兰陵王上阵指挥、击刺的姿态；唐代将其归为“大面舞”“代面舞”，“戏者衣紫、腰金、执鞭也”。

　　《乐府杂录》《教坊记》《海录碎事》《旧唐书》《隋唐嘉话》……一堆古籍着墨于此，说兰陵王“貌若妇人”“体身白皙而美风姿”，长这么好看上战场一点儿威力也没有，只好“常著假面以对敌”“每入阵即著面具”，于是百战百胜，成了“最美战神”！

　　《资治通鉴》说高长恭“貌美而勇”，《北齐书》说他“貌柔心壮，音容兼美”，咱今儿再给他加一条：人美心善。

　　作为一名大将，很多小事他都亲自做。每每得到美味的东西，即便只是“一瓜数果”，他也必与将士同享。

　　当初他在瀛州，行参军阳士深上表列举他贪赃的罪状，导致他被免官。讨伐定阳时，阳士深也在军中，害怕被报复。他听说后表示：“吾本无此意。”为了让阳士深安心，他故意以一个小过失为由，将其打了二十杖，“恩怨”就此了结，让对方别再惦记。

　　有一次，他入朝后出来时，仆从竟然都走了，只剩他一个人。他独自走回家，谁也没有责罚。武成帝奖赏他的功劳，命人为他买了二十个小妾。都拒绝恐怕不行吧？他便只接受了一个。他家还有“千金责(债)券”，临死时全部烧掉了……

　　可是，这样一个貌美心善之人，竟也不得善终。

　　饮鸩憾死

　　邙山大捷后，高长恭因功加封尚书令。次年初夏，因有彗星出现，太史奏云：“彗，除旧布新之象，当有易主。”高湛为“应天象”，传位于皇太子高纬，这便是荒淫无道的齐后主。

　　一次，齐后主与高长恭聊到邙山之战，对高长恭说：“入阵太深，失利悔无所及。”高长恭答道：“家事亲切，不觉遂然。”同为北齐神武帝高欢的亲孙子，说家事似乎没毛病，齐后主却对“家事”二字颇为敏感，天下是我的，怎能算你家？高纬由此对高长恭心怀猜忌，“帝嫌其称家事，遂忌之”。

　　高长恭也自知失言，为求自保，故意败坏自己的名声。前文提到阳士深举报他贪赃，他改了吗？没有。讨伐定阳时，他依然使劲敛财。亲信下属尉相愿问他：“您既然受朝廷重托，为何要这样贪财？”他不吭声。尉相愿又问：“难道是因为邙山大捷，害怕以威武的名声遭到猜忌，想自己弄坏自己的名声？”高长恭这才点头承认。

　　尉相愿接着分析道：“朝廷如果猜忌您，您这样违犯法律，就会受到处罚，本为求福，反而会招致祸患。”听完这话，高长恭眼泪都流下来了。他赶紧追问安身之术，尉相愿便教他以养病为由，不再参与朝政，退出政治舞台，以此保命。高长恭知道他说得对，却未能引退。

　　贼寇扰乱江淮时，他害怕再出任为将，叹息道：“我去年面肿，今何不发？”从此，他有病也不治了。即便这样，也无法改变被鸩杀的结局。

　　公元573年五月，齐后主派人给高长恭送毒药逼他喝。临死之前，高长恭对妃子郑氏说：“我忠以事上，何辜于天而遭鸩也？”郑氏手足无措：“何不求见天颜？”高长恭却已然绝望：“天颜何由可见！”

　　最美战神饮鸩憾死！《北史》为此而叹曰：“而(高长恭)终见诛翦，以至土崩，可为太息者矣。”高长恭死后，朝廷追赠其为太尉，谥号忠武，可这又有什么用呢？一切已无法挽回。近代历史学家蔡东藩曾说：“长恭一死，亲王中又少一勇将了。自折手臂，亡在日前。”

　　兰陵王高长恭死后不到4年，北齐灭亡。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
        “以前我总因眼斜而自卑，不敢与人交流，以后再也不会了……”近日，李先生成功接受了右眼内斜视矫正手术，...
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
  • ·咳嗽、打喷嚏漏尿怎么办？
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 畅行336个城市！洛阳已发行带交通功能...
  • 洛阳114名河南省劳动模范和先进工作者...
  • 多种合作模式可选择 洛邑古城片区发出...
  • @洛阳人，“五一”假期这些地方能充值...
  • 洛阳集中开展落实中央八项规定精神专...
  • 洛阳市市场监管局提醒：住宿免费穿汉...
  • 每位劳动者都是超人！劳动节，致敬每...
  • 寻找张宇！12年里，你可知道妈妈流了...
  • 洛阳首届榴莲狂欢节开幕 活动持续至5日
  • 新一期洛阳市青年艺术夜校开始报名
    		•
    百姓呼声
    应天门北广场商业房屋与景区氛围谐调吗？
    邙岭大道中沟站附近为何下雨就积成河？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    雨后的月季花

    芍药花开香满园

    关林景区汉服展演

    绿肥红瘦五月天
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605