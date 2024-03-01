最美战神 兰陵王高长恭 （古代洛阳美男）

中国历史上有很多以少胜多的战役，这些战役背后往往有着闪闪发光的将领，而在这些将领当中，又有一位长得特别帅的，那就是北齐兰陵王高长恭，人称“最美战神”！

中国历史上有很多以少胜多的战役，这些战役背后往往有着闪闪发光的将领，而在这些将领当中，又有一位长得特别帅的，那就是北齐兰陵王高长恭，人称“最美战神”！

邙山大捷

公元564年冬天，混乱的南北朝时期，北周集结20万大军攻打北齐，围困北齐重镇洛阳。

北齐武成帝高湛派兵驰援洛阳，三位北齐大将都来到了邙山战场，并州刺史段韶为左军，兰陵王高长恭为中军，大将军斛律光为右军。因敌众我寡，敌强我弱，高长恭、斛律光一开始不敢前进，后来才出现转机。

高长恭带领五百名骑兵冲进北周军队的包围圈，到了金墉城下。情势十分危急，五百名骑兵被夹在周军和金墉城当中，活动空间受限，无法发挥骑兵优势。

来者是敌是友，城上人不知，便不敢轻举妄动，于是，高长恭赶紧“免胄示之面”，亮出了自己的庐山真面目。

原来是兰陵王！洛阳守军赶紧派弓箭手保护，高长恭得以带领骑兵冲锋，内外合力，瓦解周军，成功替金墉城解围。北周大军由此“遁去，委弃营幕，自邙山至谷水，三十里中，军资器械，弥满川泽”。

高长恭威名大振，士兵们讴歌赞颂，连唱带跳，著名的《兰陵王入阵曲》诞生了！

人美心善

《兰陵王入阵曲》属于南北朝和隋唐乐舞节目，“戏有代面，始自北齐”，齐人作此乐舞，模拟兰陵王上阵指挥、击刺的姿态；唐代将其归为“大面舞”“代面舞”，“戏者衣紫、腰金、执鞭也”。

《乐府杂录》《教坊记》《海录碎事》《旧唐书》《隋唐嘉话》……一堆古籍着墨于此，说兰陵王“貌若妇人”“体身白皙而美风姿”，长这么好看上战场一点儿威力也没有，只好“常著假面以对敌”“每入阵即著面具”，于是百战百胜，成了“最美战神”！

《资治通鉴》说高长恭“貌美而勇”，《北齐书》说他“貌柔心壮，音容兼美”，咱今儿再给他加一条：人美心善。

作为一名大将，很多小事他都亲自做。每每得到美味的东西，即便只是“一瓜数果”，他也必与将士同享。

当初他在瀛州，行参军阳士深上表列举他贪赃的罪状，导致他被免官。讨伐定阳时，阳士深也在军中，害怕被报复。他听说后表示：“吾本无此意。”为了让阳士深安心，他故意以一个小过失为由，将其打了二十杖，“恩怨”就此了结，让对方别再惦记。

有一次，他入朝后出来时，仆从竟然都走了，只剩他一个人。他独自走回家，谁也没有责罚。武成帝奖赏他的功劳，命人为他买了二十个小妾。都拒绝恐怕不行吧？他便只接受了一个。他家还有“千金责(债)券”，临死时全部烧掉了……

可是，这样一个貌美心善之人，竟也不得善终。

饮鸩憾死

邙山大捷后，高长恭因功加封尚书令。次年初夏，因有彗星出现，太史奏云：“彗，除旧布新之象，当有易主。”高湛为“应天象”，传位于皇太子高纬，这便是荒淫无道的齐后主。

一次，齐后主与高长恭聊到邙山之战，对高长恭说：“入阵太深，失利悔无所及。”高长恭答道：“家事亲切，不觉遂然。”同为北齐神武帝高欢的亲孙子，说家事似乎没毛病，齐后主却对“家事”二字颇为敏感，天下是我的，怎能算你家？高纬由此对高长恭心怀猜忌，“帝嫌其称家事，遂忌之”。

高长恭也自知失言，为求自保，故意败坏自己的名声。前文提到阳士深举报他贪赃，他改了吗？没有。讨伐定阳时，他依然使劲敛财。亲信下属尉相愿问他：“您既然受朝廷重托，为何要这样贪财？”他不吭声。尉相愿又问：“难道是因为邙山大捷，害怕以威武的名声遭到猜忌，想自己弄坏自己的名声？”高长恭这才点头承认。

尉相愿接着分析道：“朝廷如果猜忌您，您这样违犯法律，就会受到处罚，本为求福，反而会招致祸患。”听完这话，高长恭眼泪都流下来了。他赶紧追问安身之术，尉相愿便教他以养病为由，不再参与朝政，退出政治舞台，以此保命。高长恭知道他说得对，却未能引退。

贼寇扰乱江淮时，他害怕再出任为将，叹息道：“我去年面肿，今何不发？”从此，他有病也不治了。即便这样，也无法改变被鸩杀的结局。

公元573年五月，齐后主派人给高长恭送毒药逼他喝。临死之前，高长恭对妃子郑氏说：“我忠以事上，何辜于天而遭鸩也？”郑氏手足无措：“何不求见天颜？”高长恭却已然绝望：“天颜何由可见！”

最美战神饮鸩憾死！《北史》为此而叹曰：“而(高长恭)终见诛翦，以至土崩，可为太息者矣。”高长恭死后，朝廷追赠其为太尉，谥号忠武，可这又有什么用呢？一切已无法挽回。近代历史学家蔡东藩曾说：“长恭一死，亲王中又少一勇将了。自折手臂，亡在日前。”

兰陵王高长恭死后不到4年，北齐灭亡。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）