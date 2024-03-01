古代也有“涂改液” （河洛学堂）

现代人写错字，可以用涂改液，古代也有“涂改液”，叫雌黄。

现代人写错字，可以用涂改液，古代也有“涂改液”，叫雌黄。

雌黄是矿物名，半透明，柠檬黄色，有毒，能杀菌灭虫。古人会将其制成一种黄色的颜料，能用于绘画，也能用来涂改错别字。正好，古人写字用的也是黄纸。

沈括在《梦溪笔谈》中讲道：“馆阁新书净本有误书处，以雌黄涂之。”当时的人试过用别的方法改字，刮洗则伤纸，贴纸又容易脱落，用粉涂，得涂很多遍才能把字盖住，只有雌黄最好使，用笔蘸了一抹，错别字就不见了，而且经久不脱；在上面重新写字，跟新的一样。人们因此称改窜文字为“雌黄”。

西晋重臣王衍是著名清谈家，他在谈论过程中如果错举经书，就马上随口改正，听的人几乎察觉不到，好像他嘴里含着雌黄一样，说错了什么，在口中直接涂灭更定，故谓之“口中雌黄”。

口中雌黄用着用着变成了信口雌黄，指一个人不顾事实，随口乱说。信口雌黄的信是随意、放任的意思，类似用法很常见，如信笔涂鸦、信口开河、信马由缰、信手拈来……

雌黄还有驳正、议论是非的意思。南宋周密在《齐东野语》中说：“近世诸公，多作考异、证误、纠谬等书，以雌黄前辈。”《〈颜氏家训〉序》中说：“北齐黄门侍郎颜之推，学优才赡，山高海深，常雌黄朝廷，品藻人物。”颜之推对子孙非常严格，在《颜氏家训》中要求：“观天下书未遍，不得妄下雌黄。”后称乱改文字或乱加议论为“妄下雌黄”。

说雌黄，你会不会想到雄黄？会不会奇怪矿物怎么还分雌雄？

雌黄的主要成分是三硫化二砷，雄黄的主要成分是硫化砷，雄黄经过氧化可以变成雌黄。二者之所以有雄雌之说，是因为古人对矿物的错误认识，最初发现雄黄的古人以为雄黄只出现在山的阳面，雌黄只出现在山的阴面，故而按照阴阳五行学说将其分为雄雌两种，虽不准确，但也这么沿用下来了。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）