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洛阳10余件(套)珍贵文物闪耀香江
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.06 08:19
西周玉虎

　　近日，“天地之中——河南夏商周三代文明展”在香港历史博物馆面向公众免费展出，来自河南的150多件(套)文物集中亮相。其中，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆的10余件(套)珍贵文物引来不少观众“围观”。

　　本次展览由河南省文物局、香港特别行政区政府康乐及文化事务署联合主办，河南博物院、香港历史博物馆承办，展品涉及大型及成组的青铜器、玉器、陶器、骨器及卜骨等，详细介绍了河南省内重要的城址遗迹，以及夏、商、周三代的政治、社会、礼制及文化面貌，让观众深层次、多角度地感受“何以中国”。

　　记者挑选其中几件珍贵文物，咱们一起认识一下——

　　●战国镶嵌玻璃珠山字纹铜镜

　　洛阳博物馆馆藏的这面铜镜，1992年出土于西工区战国墓。铜镜正面打磨光滑平整，背面饰弦钮，有一个圆钮座，钮座外面装饰有6个山字纹，其间镶嵌18颗“蜻蜓眼”玻璃珠作为装饰。洛阳博物馆讲解员介绍，“蜻蜓眼”式样的玻璃珠最初由古埃及向外传播，流行于地中海和伊朗地区，后来从亚欧大陆传入中原，数量稀少，价格昂贵，深受当时王孙贵族的喜爱。所以，这面铜镜也见证了2000多年前亚欧大陆两端的交流。

　　●西周玉虎

　　这件玉虎现藏于洛阳博物馆，1964年出土于北窑西周墓，长16.4厘米，高4.9厘米。该文物使用了圆雕技艺，虎四腿蜷曲爬卧，头部下垂、咧口竖耳，后尾上卷，身上刻有精致花纹，代表了西周时期高超的玉雕工艺。洛阳博物馆讲解员介绍，玉虎最妙的是选料恰到好处，虎的耳、颈、背为黑色，头、尾、腹、腿为青色，创作者将玉料的杂色与虎的形态巧妙组合，增加了虎的真实感，寥寥数刀便刻画出老虎张口欲食的状态，充分展示出老虎的凶猛、威武。

　　●二里头文化绿松石串珠

　　这件二里头夏都遗址博物馆馆藏的绿松石串珠，于1981年出土于二里头遗址。它由88颗绿松石珠管组成，单个珠管最长2.8厘米，最短0.4厘米，大小分布均匀，打磨规整，由细线穿孔相连。考古专家推测，这件绿松石串珠主要用于装饰，应是身份与地位的象征。

　　主办方表示，本次展览是香港历史博物馆和香港弘扬中华文化办公室的合作项目——“中国通史系列”的首个展览，该系列展览将按照时间顺序介绍从夏商周至现代中国的各个重要历史时期。展览将持续至7月8日。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 黄超 赵腾宇 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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