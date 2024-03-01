“五一”假期，洛阳接待游客683.87万人次

洛报融媒记者5日从洛阳市文广旅局获悉，今年“五一”假期，全市累计接待游客683.87万人次，旅游总收入59.57亿元，同比分别增长7.41%和13.71%。

洛报融媒记者5日从洛阳市文广旅局获悉，今年“五一”假期，全市累计接待游客683.87万人次，旅游总收入59.57亿元，同比分别增长7.41%和13.71%。 洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄 洛报融媒记者5日从洛阳市文广旅局获悉，今年“五一”假期，全市累计接待游客683.87万人次，旅游总收入59.57亿元，同比分别增长7.41%和13.71%。 据介绍，“五一”假期，全市文化旅游市场安全有序，游客接待量、旅游收入稳步增长，文旅市场主要呈现以下特点： 洛报融媒·洛阳网记者 梅占国 摄 文旅活动丰富多彩。龙门石窟景区“龙门唐市 烟火古街”国风市集热闹开展，依托“龙门首焉·白居易”打造的行进式演艺同步上演，“日游+夜游”的全天候模式带游客感受烟火龙门；隋唐洛阳城国家遗址公园延续国风、汉服热度，推出国风穿越节、国风达人巡游、沉浸式古装演艺等国风活动；洛邑古城推出“幻彩魔方”“汲水歌”等夜间演艺，丰富游客夜间体验；大河荟将“美学艺术”与“青年文化”有机结合，推出相声、街舞、汉服走秀等表演……“五一”假期，洛阳多个景区开展沉浸式看展、多舞台看剧、穿越式夜游等丰富多彩的文旅活动，不断丰富游客旅游体验。 洛报融媒·洛阳网记者 梅占国 摄 乡村旅游持续升温。老君山举办“仙山花海节”，打造“麒麟巡游”“月老赐福”等特色场景和沉浸式国风演绎空间；白云山景区举办五福财神花车巡游、狂欢音乐节等欢乐嘉年华活动；新安县樱桃沟开启“樱”你而来·“桃”你欢心第十四届洛阳樱桃文化节暨新安千年樱桃沟采摘季活动，举办樱桃品鉴大会、骑行赛等一系列活动……“五一”假期，洛阳乡村“文旅大餐”丰盛，吸引不少游客体验乡村风情和田园风光。 群众文化活动丰富。市级公共文化场馆持续推动优质公共文化服务资源向社区下沉，开展合唱、朗诵、剪纸等公益培训活动及阅读推广活动，丰富群众文化生活。“五一”假期，全市各级公共图书馆进馆人数大幅增加。 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄 暖心举措服务游客。“五一”假期，洛阳多家博物馆纷纷增加免费公益讲解场次，十多个热门博物馆将闭馆时间向后延长1个至5个小时，最大限度地满足游客的游览需求。同时，洛阳市公交部门开通多条旅游专线，为游客提供快捷、温馨、安全的出行服务。 客源半径持续扩大。抽样调查显示，“五一”假期来洛游客中，北京、上海、四川、浙江、甘肃、广东等中远途客源市场游客增多，洛阳接待游客客源市场半径持续扩大。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）