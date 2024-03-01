5G-A护航 五一期间洛城畅游 “移”直在线

洛阳延续“热辣滚烫”旅游热度，洛阳移动网络持续保持零拥塞、零故障。

5月5日，洛阳移动披露五一假期期间移动网络数据显示：

——洛邑古城移动日均流量较平日增161.71%；景区在线最大移动客户数较平日增184.01%；

——应天门移动日均流量较平日增157.16%；景区在线最大移动客户数增172.33%；

——龙门石窟移动日均流量较平日增153.23%；景区在线最大移动客户较平日增98.98%；

——白马寺移动日均流量较平日增180.48%；景区在线最大移动客户数增幅126.23%；

——老君山移动日均流量较平日增171.42%；景区在线最大移动客户数增81.55%。

洛阳延续“热辣滚烫”旅游热度，洛阳移动网络持续保持零拥塞、零故障。

一串串数据的背后，是洛阳移动人的未雨绸缪，提前做好网络隐患排查和重点区域网络保障，从而确保了来洛游客网络用得好、用得畅，“移”直在线！

重点场景容量“升格”

针对游客高峰，洛阳移动提前一个月完成重点景区、交通枢纽、高速沿线等高漫入区域的网络摸排巡检和前置优化工作，结合业务模型和历史高峰数据，精准进行容量预测，制定专项扩容方案，共计整治隐患问题85个，优化问题小区346个，规划扩容小区388个，开通临时站点20个，出动应急车3次，确保重点景区容量提升3倍以上。

5G-A网络护航，网络下载速率直奔4Gbps

针对应天门、龙门石窟等热点区域，洛阳移动提前部署5G-A 3CC功能，使得区域内用户的上下行峰值速率显著提升，满足业务高峰期的流量需求。假日期间，后台人员按照15分钟粒度监控调度，灵活均衡网络负荷，及时处理网络故障，解决网络问题。

今年3月,洛阳移动成功在隋唐洛阳城实施5G-A(5G后续演进网络的简称)3CC(三载波聚合的简称)连片规模部署，打造了河南省首个旅游场景5G-A示范区，这标志着洛阳正式进入5G-A网络时代。

5G-A是基于5G的演进和增强，是支撑互联网产业3D化、云化、万物互联智能化、通信感知一体化、智能制造柔性化等产业数字化升级的关键信息化技术，相对于5G，连接速率、时延等能力提升10倍，并支持更多设备的同时连接。

隋唐洛阳城应天门遗址博物馆5G-A网络覆盖后,实测数据显示，移动无线网络下载速率达到4.18Gbps,是5G速率的4倍以上。

重大活动，网络永远在线

5月1日-5日，洛阳首届榴莲狂欢节“榴莲忘返·跻身顶榴”活动在隋唐洛阳城天街遗址举行，活动期间,为确保网络运行稳定，共进行周边4/5G扩容小区12个、增加临时保障基站2个、出动应急通信车1辆，安排2人现场值守保障，出现问题及时解决。

针对直播业务，洛阳移动创新采用5G-A核心网智能差异化保障策略，给客户提供极致业务体验权益，对直播、视频会议、高清观影等丰富的数据业务进行体验保障，感知升格。现场测试语音质量正常，网络速率稳定，直播业务清晰、流畅、无卡顿。(左晓琳)