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付正林：牡丹文化在新时代应有新表达
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.05 13:14

　　“牡丹，不仅仅是花，它还寄托着人们对美好生活的向往，是时代精神的象征。”今日，在洛阳神州牡丹园，牡丹栽培专家、洛阳神州牡丹园艺公司负责人付正林说。

　　前段时间，2024中国洛阳首届神州牡丹万花会暨国际牡丹切花花艺会在洛阳神州牡丹园开幕，其间，一架名为“神州牡丹号”的直升机在园区上方低空盘旋抛撒牡丹花瓣，不仅引得现场游客欢呼不已，相关视频也让广大网友直呼“洛阳太会宠游客了”。

　　出动直升机空中撒花，正是付正林的点子。此外，他还策划了游客入园簪花仪式、“牡丹仙女”巡游互动等一系列形式创新、内容新颖的活动，让众多游客体验到沉浸式游园赏花新体验。

　　好创意源自付正林对牡丹的热爱。1964年，付正林出生在洛阳市伊滨区李村街道的一个农民家庭，后来进入原洛阳林科所工作，从此与牡丹结下不解之缘，也为他日后的创业之路埋下伏笔。

　　1988年，付正林在洛阳市注册了第一家园林花卉公司，在做园林绿化的同时，他还多次利用春节时间携带盆栽牡丹去广州售卖，不仅在当地叫响了洛阳催花牡丹的名号，也让自己赚到了人生第一桶金。

　　20世纪90年代，一位香港花商来洛考察、洽谈牡丹业务，就餐期间，对方向洛阳牡丹界的专家发出“灵魂拷问”：“洛阳牡丹这么好的资源，在国际市场上为啥比不过日本牡丹？”

　　“当时这句话对我的影响很大，因为‘洛阳牡丹甲天下’已经深深烙印在大家的脑海里，而现实好像打了咱们的脸。因此，当时我就下决心，要围绕洛阳牡丹干一番事业，不是因为这件事有多赚钱，而是它值得终身奋斗。”付正林说。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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