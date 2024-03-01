返程客流增多 洛阳铁路今日预计发送旅客9万多人次

4日，记者从洛阳铁路部门获悉，“五一”假期过半，洛阳站、洛阳龙门站返程客流逐步增多，今日洛阳站和洛阳龙门站预计分别发送旅客4.5万多人次。

4日，记者从洛阳铁路部门获悉，“五一”假期过半，洛阳站、洛阳龙门站返程客流逐步增多，今日洛阳站和洛阳龙门站预计分别发送旅客4.5万多人次。 4日，记者从洛阳铁路部门获悉，“五一”假期过半，洛阳站、洛阳龙门站返程客流逐步增多，今日洛阳站和洛阳龙门站预计分别发送旅客4.5万多人次。 据介绍，5月1日，洛阳站发送旅客34022人次，洛阳龙门站发送旅客36843人次；5月2日，洛阳站发送旅客27449人次，洛阳龙门站发送旅客31608人次；5月3日，洛阳站发送旅客33642人次，洛阳龙门站发送旅客41560人次。 铁路部门提示，“五一”假期返程客流高峰期间，铁路部门将动态增加重点客流方向临客列车，具体开行情况请以铁路12306网站(含手机客户端)和各大火车站公告为准。洛阳站、洛阳龙门站返程客流较大，请旅客朋友及时关注出行服务信息，预留充足时间进站乘车，按规定携带随身物品，做到文明出行，共同营造良好旅行环境。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 吕婉冰 文/图）