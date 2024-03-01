洛阳新增“不礼让斑马线”抓拍点

2日，记者从洛阳市公安局交警支队一大队获悉，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，该大队依法在涧西区周山大道中侨绿城小区西门增设交通技术监控设备，用于查处机动车遇行人横过斑马线不停车让行交通违法行为，自即日起日起开始抓拍。

2日，记者从洛阳市公安局交警支队一大队获悉，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，该大队依法在涧西区周山大道中侨绿城小区西门增设交通技术监控设备，用于查处机动车遇行人横过斑马线不停车让行交通违法行为，自即日起日起开始抓拍。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西 文/图）