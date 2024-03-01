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“花开洛城 支付畅行”洛阳支付便利示范区揭幕仪式今日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.04.30 12:44

　　今日上午，“花开洛城支付畅行”洛阳支付便利示范区揭幕仪式在龙门石窟景区举行。

　　本次揭幕仪式由人民银行洛阳市分行，洛阳市文化广电和旅游局主办，洛阳龙门旅游集团有限公司、中国建设银行洛阳分行、中信银行洛阳分行承办。

　　活动现场，洛阳龙门旅游集团有限公司、中国建设银行洛阳分行负责人致辞，总结前期洛阳支付便利示范区建设相关经验做法和工作成效。人民银行洛阳市分行党委委员、副行长刘红延向龙门石窟景区授牌。

　　仪式结束后，各位领导实地参观了解示范区建设情况，现场测试了龙门石窟景区票务外卡受理通道打通情况，充分探讨交流下步工作着力点。

　　自古以来，洛阳就是重要的中外文化交流中心，如今，随着全球化进程加速，洛阳正积极寻求与国际接轨的新机遇。龙门石窟作为洛阳文旅的特色名片，是洛阳优化外籍来洛人员支付服务工作的关键点和着力点，也是展现洛阳支付便利化的重要窗口。据悉，目前洛阳正积极推进支付便利示范区建设，以点带面提升支付服务水平。

　　“计划今年8月底前，我市所有重点商户将实现现金、扫码、刷卡支付畅通无障碍。”中国人民银行洛阳市分行相关部门负责人介绍。下一步，洛阳支付便利示范区将不断完善服务功能，以更好地满足外籍来洛人员在文旅领域多元化的支付服务需求，让更多外籍游客能够轻松畅游洛阳各大景区，从而进一步提升洛阳的国际知名度和影响力，为洛阳打造国际文化旅游名城再添助力。　(李少华 谢钰旸)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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