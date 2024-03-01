“五一” ， 带你“玩转”宜阳

挤不上直达拉萨的Z164，到不了江南，“五一”，不妨来宜阳，乘船泛舟、草坪畅聊、露营体验、特色美食、亲子互动......在这里，体验当下最火热的沉浸式游玩，寻一处心安的“诗和远方”！

挤不上直达拉萨的Z164，到不了江南，“五一”，不妨来宜阳，乘船泛舟、草坪畅聊、露营体验、特色美食、亲子互动......在这里，体验当下最火热的沉浸式游玩，寻一处心安的“诗和远方”！

“五一”假期，宜阳县各大景区、场馆、“明星”乡村等推出了各式各样的畅玩“花样”，收下这份旅游攻略，带你轻轻松松“玩转”宜阳。

洛水昌谷

第一站：洛水昌谷是首选。窄轨火车轨道环绕全园，四个水面、二条联通河渠交错相通，乘坐蒸汽小火车、游船，湖光水色一览无余；童话梦幻的霍比特人小屋，绿野仙踪的中央大草坪，铺上一席野餐垫，等阳光透过树叶间隙，洒下斑驳的光影，享受与时光对话的闲适恬淡。夜晚，在大地露营处租一顶帐篷，配上夏日必备“三件套”，细数三两朋友奇遇的星星点点。

花果山

第二站：花果山。山水呼应，空气清新，光是走走都让人身心愉悦。再加上“众仙迎宾、桃仙巡游、鼓舞台演出、水帘洞演出、蟠桃园演出”等多场景国风演艺节目从早看到晚，数十种网红美食小吃齐聚，蹴鞠、投壶、嫦娥选兔等有奖互动活动拉满，同时，景区核心游览路线沿途还设置了极易出片的古风热门打卡点，拍起来，分分钟羡煞朋友圈。

七彩童话动物王国

第三站：七彩花海童话动物王国。位于宜阳县莲庄镇，园内有动植物园游览区、休闲游乐区、主题公园区、生态农业观光区、团建拓展功能区、综合商业区等六大区域，有国内外珍稀动物东北虎、非洲狮、金钱豹、黑熊等200余种1000余只，香樟、桂花、金枝国槐、白玉兰等植物120余种。还建有动物标本博物馆、爬行动物世界等科普教育区域，有摩天轮、彩虹滑道、疯狂老鼠、海盗船等20余项集室外网红游乐、拓展项目于一体的游玩设施，在这里可以尽情地享受童真、童趣、童乐，是孩子们最快乐的乐园。“五一”期间，还可享受单人票、双人票、家庭票等多种优惠政策。

锦屏镇杏花村

第四站：乡村近郊游。洛阳向西20公里的锦屏镇杏花村，远离城市喧嚣，多了一份恬静自然。啤酒派对、“我是掼军”全民邀请赛、星空露营、窑洞民宿......锦屏镇杏花村青岛啤酒·繁花嗨音节、宜溪印象·露营基地、叠石溪“一节两园”啤酒音乐嘉年华邀您奔赴一场与夏日狂欢的约定，各色美食摊位已就位，潮流网红美食、特色饮品，一起从街头吃到街尾；向北到香鹿山镇下韩村，月亮湾、游乐园、露营地，游玩、休憩、饮茶，“解锁”乡村近郊游新玩法。

第五站：体育健身休闲游。4月29日至5月5日，2024年全国皮划艇激流回旋青少年锦标赛暨世界青少年锦标赛选拔赛在宜阳县国家皮划艇激流回旋训练基地激情开赛；5月期间，宜阳第三届全民健身运动会乒乓球、台球、门球、健身气功、太极拳、体育舞蹈等14个比赛项目，邀请您积极参与。五一当天，宜阳的运动馆、游泳馆体验券免费发放，扫码登记可免费入场。

等等，还有一些“隐藏”玩法！到红星小镇团素胚点青花，重拾陶瓷艺术的千年华彩；漫步汉唐古韵悠长的三乡古镇，感受“旅学研修，康养颐养”三乡驿研学基地的独特魅力；王莽梅谷露营野趣、赵保山上采槐花挖野菜......亦行亦学亦游，与自然相拥，与自己同行，“五一”，一起来宜阳！(麦怡琳/文 田义伟/图)