“五一”洛阳先晴后雨 请注意出行安排

今日洛阳小雨转多云，气温13℃～20℃。
今日洛阳小雨转多云，气温13℃～20℃。
今年五一假期伊始，我国大部分地区天气适宜出行，但假期后期，中东部地区将有大范围降雨，部分地区有大雨或暴雨，对假期返程不利，公众请合理安排行程。其中，江南南部、华南等地前期累计降雨量较大，次生灾害发生的风险较高，大家尽量避免前往山区、河谷等危险地带。
今晚到明日白天，我省天气回归晴好。5月3日后，将会有一次明显的降雨过程。
昨日，洛阳市气象局发布五一假期天气预报。根据最新气象资料分析，五一假期短波槽活动频繁，配合地面弱冷空气影响，我市云系较多，气温较前期明显下降。
最近几天天气预报
今日：小雨转多云，气温13℃～20℃。
明日：多云到晴天，气温10℃～23℃。
5月2日(周四)：多云转阴天，气温12℃～23℃。
5月3日(周五)：阴天转小雨，气温15℃～24℃。
5月4日(周六)：阴天有小雨，气温13℃～22℃。
5月5日(周日)：小雨停止转晴天，气温12℃～23℃。
5月6日(周一)：晴天间多云，气温15℃～30℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)
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