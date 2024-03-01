躬身向洛阳，读懂董宇辉的那份敬畏

我们在洛阳看到的是一个面对历史频频拱手作揖的年轻人，一个对待中华文化时刻保持谦卑与思考的读书人，一个立志阅尽山河的行路人。

日暮时分，高大的隋唐洛阳城应天门前，董宇辉虔诚弯腰、拱手作揖——这是4月25日我们在洛阳“与辉同行”河南行直播现场看到的画面。

应天门建于隋大业元年(公元605年)，沿用530余年，其建筑形制，对后世宫城建筑影响深远，也是盛唐文化的象征。一千多年前，这里曾见证万国来朝、诗文璀璨的盛唐气象。

隋唐洛阳城应天门遗址博物馆演出(张怡熙/摄)

董宇辉在应天门下拱手作揖的敬畏，也正是来自此：“盛唐的博大气势在于能够满足每一个匍匐而来心怀虔诚的人的愿望，你要繁华便给你繁华，你要市侩也能给你市侩，你要高大也能让你见证高大，你需要前程，它也能给你前程。”

曾在直播间里说“四五月要去洛阳看牡丹”的董宇辉，将此次河南行的首站选在了洛阳，这对河南人来说，似乎并不意外。

直播前一晚，一位河南的“宇辉丈母娘”(董宇辉粉丝别称)在应天门直播彩排现场对我们说：“宇辉来河南，不可能不到洛阳。”

24日晚，董宇辉在洛阳应天门彩排现场(谭覃/摄)

若问古今兴废事，请君只看洛阳城。

在中国历史上，洛阳是唯一被称作“神都”的城市，从夏商周汉到魏晋隋唐，从周公营洛到烟火日常，“从唯有牡丹真国色”到诗仙诗圣的应和酬唱……五千多年的文明史、四千多年的建城史，先后有十三个朝代在此建都，洛阳的“神都”之名当之无愧。

行走在洛阳，董宇辉经常带着直播间里的观众钩沉历史。

在龙门石窟，仰望卢舍那大佛，董宇辉感慨：“这些佛像平静地昭示着古人那俗世的愿望，功名利禄，爱恨情仇，无非如此，平静地在河的两岸，静候千年。”

夜游龙门(鲁博/摄)

在白居易墓园，董宇辉与白居易进行了一场心灵对话，去理解这位诗人从意气风发的少年到超然物外的晚年。白居易墓前，董宇辉稽首再拜：“对于读书人来说，这是个能让人缅怀的地方。”

白居易墓园

走进中国国花园的花棚，他称赞牡丹“自是花中第一流”。

正如董宇辉自己所说：“在洛阳悠久的历史面前，每个人都会感到自己的渺小。”

在4月23日抵达洛阳后，董宇辉和团队就马不停蹄开始了准备工作，团队工作人员告诉我们，他们的睡眠时间不超过四个小时，焦虑感常伴左右，就是担心不能够充分而准确地展示这座历史文化名城的魅力。

一位来自山东的“宇辉老丈人”(董宇辉粉丝别称)担忧地对记者说：“如果你们能见到宇辉，能不能告诉他，到河南了，一定要抽空看看中医，治一治鼻炎和失眠，顺便把牙补了，最好把头发也理一理。”

这几天，无论走到哪里，都能见到像这位“老丈人”一样热情又操心的粉丝，他们会帮助现场维持秩序，也会向旁人科普董宇辉讲到的洛阳历史知识。这与我们印象中的“狂热粉丝”不太一样。

究其原因，或许是因为他们粉上的这位“90后”有点特别。

我们在洛阳看到的是一个面对历史频频拱手作揖的年轻人，一个对待中华文化时刻保持谦卑与思考的读书人，一个立志阅尽山河的行路人。

洛阳行中最让我们印象深刻的是，在中国国花园的花棚中，一些晚开牡丹还未盛开，董宇辉说：“好花不怕晚，还有许多鲜花将在‘五一’盛放，静待大家。”

中国国花园牡丹观赏区(刘冰/摄)

这个春天，是董宇辉行走河南的春天，也是我们共同读懂中国文化的春天。

与辉同行，在敬畏与忧思中，一定会走得更远。

就说到这里吧，与辉同行，下一站“杜甫故里”见！

附上“与辉同行”河南行“小作文”中的洛阳：

神都洛阳

长街盛宴

圣神女帝发展科举

选拔人才

广开言路

拾遗补阙

给历史留下孤独背影

功过让后人评说(刘佳璇、刘娟、方舟重洋、谭覃)