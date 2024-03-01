“就在民企 职向未来”巡回招聘活动启动

昨日，“就在民企 职向未来”2024年洛阳市民营企业服务月暨大就业巡回招聘活动在泉舜北广场启动。

昨日，“就在民企 职向未来”2024年洛阳市民营企业服务月暨大就业巡回招聘活动在泉舜北广场启动。 昨日，“就在民企 职向未来”2024年洛阳市民营企业服务月暨大就业巡回招聘活动在泉舜北广场启动。 在当天举办的首场招聘活动中，共有240家优质企业提供6689个岗位。现场，不少企业亮出带薪年假、免费培训等福利，提供电商运营、汉服妆造等岗位。除招聘活动外，现场还设置了直播带岗、青年交友、就业技能培训现场展示、政策咨询及就业权益保障、职业指导及人才测评等专区，为求职者提供全方位服务。当天首场招聘活动共吸引5700余人到场求职，1156人初步达成就业意向。 今年，我市民营企业服务月活动将结合大就业巡回招聘活动开展，计划持续至5月15日。其间，相关部门将汇集政策资源、创新方法举措，通过组织定制式招聘活动、实施沉浸式走访调研、加强全方位权益保障等6项特色服务，保障民营经济健康发展，促进高质量充分就业。 副市长王国辉参加启动仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 李培博)