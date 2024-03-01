“房车+咖啡”！朗宸汽车创新产品一季度产销量同比增长三成

昨日，在位于洛阳经济技术开发区的洛阳朗宸汽车有限公司生产车间，一批新下线的房车整装待发，其中数辆格外亮眼。
昨日，在位于洛阳经济技术开发区的洛阳朗宸汽车有限公司生产车间，一批新下线的房车整装待发，其中数辆格外亮眼。
是房车，又不是传统房车。
昨日，在位于洛阳经济技术开发区的洛阳朗宸汽车有限公司生产车间，一批新下线的房车整装待发，其中数辆格外亮眼——
看涂装，不同于传统房车的整齐划一，其车身满是不规则深棕色线条，搭配的咖啡豆图案贯穿车身上下，远观整体像一杯晃动的咖啡；看配置，昔日房车外置储物间所在的地方，如今是咖啡机、磨豆机、奶泡机等一应俱全的设备。
在工作人员演示下，只需数分钟，商品牌挂起，二维码亮起，凉棚支起，一辆房车就可变身为一间小小的临时咖啡馆，从旅途之乐转为惬意消遣之美。
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