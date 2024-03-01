游洛阳 文脉盛（五月相约浪漫洛阳）

五一假期到洛阳怎么玩？沉浸式看展、多舞台看剧、穿越式夜游……洛阳多个热门景区将开展丰富多彩的活动迎五一，现为您送上活动指南。

龙门石窟景区上演《龙门首焉之神都市井》

五一假期到洛阳怎么玩？沉浸式看展、多舞台看剧、穿越式夜游……洛阳多个热门景区将开展丰富多彩的活动迎五一，现为您送上活动指南。

龙门石窟景区

时间

5月1日至5日

活动内容

将上演依托“龙门首焉·白居易”打造的行进式演艺。

●龙门古街：将开展“龙门唐市烟火古街”国风市集。

●龙门戏台：将上演古风民谣、古典乐器演奏、情景短剧《当阳酒肆》等节目。

应天门遗址博物馆

时间

5月1日至5日

活动内容

将上演《簪花迎远客》《天香临凤阙》《花开又逢君》等节目。

●应天门阙楼：将上演升级版《唐宫乐宴》。

●应天门北广场：应天门3D激光投影秀将于每天20点30分上演。

《唐宫乐宴》 (资料图片)

隋唐洛阳城国家遗址公园明堂天堂

时间

5月1日至5日

活动内容

将上演洛阳首部融合人偶互动与高科技的沉浸式话剧《明堂幻像》。