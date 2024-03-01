游洛阳 文脉盛（五月相约浪漫洛阳）

五一假期到洛阳怎么玩？沉浸式看展、多舞台看剧、穿越式夜游……洛阳多个热门景区将开展丰富多彩的活动迎五一，现为您送上活动指南。
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龙门石窟景区上演《龙门首焉之神都市井》
五一假期到洛阳怎么玩？沉浸式看展、多舞台看剧、穿越式夜游……洛阳多个热门景区将开展丰富多彩的活动迎五一，现为您送上活动指南。
龙门石窟景区
时间
5月1日至5日
活动内容
将上演依托“龙门首焉·白居易”打造的行进式演艺。
●龙门古街：将开展“龙门唐市烟火古街”国风市集。
●龙门戏台：将上演古风民谣、古典乐器演奏、情景短剧《当阳酒肆》等节目。
应天门遗址博物馆
将上演《簪花迎远客》《天香临凤阙》《花开又逢君》等节目。
●应天门阙楼：将上演升级版《唐宫乐宴》。
●应天门北广场：应天门3D激光投影秀将于每天20点30分上演。
《唐宫乐宴》 (资料图片)
隋唐洛阳城国家遗址公园明堂天堂
将上演洛阳首部融合人偶互动与高科技的沉浸式话剧《明堂幻像》。
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