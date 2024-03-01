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行洛阳 畅心行（五月相约浪漫洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.29 08:17

交警在疏导交通

　　四月的洛阳，牡丹花开；五月的洛阳，依旧姹紫嫣红。五一假期就要来了，为了迎接四海宾朋，让大家畅行洛阳，我市有关部门推出一系列暖心举措，希望您在大美洛阳玩得开心、愉快。

　　继续实行外地车辆在主城区轻微违停不处罚措施

　　我市城管部门近日在龙门石窟、洛邑古城等景区周边设置临时泊位1.5万余个。

　　5月6日早8时前，我市将继续对主城区悬挂外地号牌的7座(含)以下机动车轻微违停只疏导、不处罚。

　　●不予处罚范围

　　(一)洛阳主城区范围内

　　(二)“豫C”号牌以外的小型机动车辆

　　(三)不影响交通安全的情况下单排、顺向、有序停放

　　●六类情形不免罚

　　(一)在小区(单位)出入口、路口、机动车道、消防通道等位置停车或多排停车、逆向停车存在交通安全隐患的

　　(二)人行道停车阻断通行的

　　(三)公交车站周边停车影响公交车进出站的

　　(四)斜插、垂直于道路方向违停或在有空余泊位的停车场周边100米范围内违停的

　　(五)因机动车乱停乱放造成车辆缓行或交通堵塞的

　　(六)不配合城管人员劝阻的

　　“神都牡丹号”双层公交车继续运行

　　首发站：洛阳龙门站

　　途经：龙门石窟、关林、定鼎门、从政坊游园、洛阳博物馆、丽景门、洛邑古城等

　　线路运营时间：每天8:00至17:00

　　可通过洛阳行App实时查询车辆位置信息及到站时间

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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